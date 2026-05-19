Antes de encaminhar, o benefício da dúvida

Estudo mostra que chatbots de IA, ao dialogar sem polarização, reduziram crenças conspiratórias em cerca de 20% dos casos. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Há uns quatro anos, recebi um convite para assinar um abaixo-assinado contra o fechamento de universidades e institutos federais. Ou algo perto disso. Lembro menos do conteúdo exato do que do sentimento: a indignação subindo rápido, o aperto no peito, aquela urgência meio heroica de mobilizar todo mundo antes que fosse tarde. Encaminhei para algumas listas antes mesmo de abrir o link.

No dia seguinte, uma das pessoas que recebeu a mensagem me avisou que a notícia era distorcida. Escrevi uma retratação, já com vontade de virar avestruz no primeiro canteiro disponível, e fiz aquela promessa solene que todo mundo faz depois de passar vergonha na internet: nunca mais compartilhar nada no calor, sem respirar, sem checar, sem deixar o cérebro chegar antes do polegar.

O que aconteceu comigo naquela tarde não teve nada a ver com burrice. Foi o encontro entre uma mensagem criada para apertar os botões certos e uma ferida já aberta. A notícia batia com um medo que eu tinha, confirmava uma indignação que eu carregava e vinha de alguém em quem eu confiava. Bastou. O dedo deslizou antes da dúvida. Redes sociais ganham dinheiro com a nossa atenção, e a atenção gruda mais quando alguma coisa ameaça a nossa identidade, o nosso grupo, ou a nossa visão de mundo. O algoritmo sabe disso bem melhor do que a gente.

Esse gesto não tem partido, não é monopólio de um grupo específico. Na semana passada, parte do país viu gente passando detergente Ypê no cabelo e bebendo o produto em transmissão ao vivo para mostrar lealdade política, depois que a Anvisa determinou o recolhimento de lotes da marca por falhas na produção e risco sanitário, incluindo risco de contaminação microbiológica. Era um procedimento técnico, semelhante a outros trinta que a agência fez só este ano. Dentro de uma das bolhas, virou perseguição política contra uma empresa amiga. Ao mesmo tempo, em outros grupos de WhatsApp, outras pessoas encaminhavam mensagens com a mesma pressa e a mesma certeza, sobre outros temas, servindo a outras narrativas. A bolha do leitor que está rindo dos vídeos e sentindo vergonha alheia quase sempre tem sua própria versão desse comportamento.

Por usar inteligência artificial todos os dias no meu trabalho, preciso deixar um disclaimer. A IA não é antídoto para bolha. Ela carrega vieses e alucina fatos com frequência. Usá-la como oráculo é trocar uma fé cega por outra, com interface bonita e resposta em tópicos. Mas há um achado recente que me fez pensar melhor sobre o assunto.

Pesquisadores publicaram na revista Science um experimento com mais de duas mil pessoas que acreditavam em teorias da conspiração. Primeiro, cada participante escreveu no que acreditava e que provas achava ter. Depois, conversou três vezes com um chatbot de IA generativa. A diferença estava no tipo de resposta: a IA não dizia apenas “isso é falso”. Ela respondia ao argumento daquela pessoa, com paciência, exemplos e evidências. Sem humilhar, sem transformar a conversa em Grenal moral. O resultado foi que uma parte relevante dos participantes (cerca de 20%) saiu da conversa acreditando menos na teoria, e esse efeito foi sustentado por meses. O artigo ganhou o prêmio de melhor estudo do ano da revista.

Esse experimento diz muito sobre como nós funcionamos. Quando o contra-argumento vem de forma personalizada, sem o peso do “você pertence ao outro lado”, aquilo que sustenta a crença perde força. Uma reportagem séria, um estudo científico ou um fact-check institucional raramente conseguem fazer isso sozinhos. Parente brigando na mesa do almoço ou no grupo do zap, menos ainda. A conversa bate na parede da identidade e volta. Mas uma ferramenta que dialoga com a pessoa sobre sua dúvida específica, sem precisar defender uma tribo, pode atravessar barreiras que normalmente ficam fechadas.

Não existe atalho para a verdade, e a IA está longe disso. Mas talvez ela possa funcionar como um pequeno freio de emergência mental. Antes de encaminhar algo que pegou ali no seu âmago, abra uma conversa com a sua IA de preferência e peça o melhor argumento contrário ao que você está prestes a defender. Às vezes, alguns segundos de atrito já bastam para interromper uma corrente de impulso em um ambiente desenhado para eliminar qualquer pausa.

A polarização aumenta quando não há reflexão. Tratar quem caiu numa narrativa como “burro” só reforça a lógica tribal que alimenta o problema. Talvez uma das perguntas mais importantes do nosso tempo seja como recuperar a capacidade de duvidar daquilo que mais gostamos de ouvir.

Pensar melhor com IA

Três prompts para usar antes de encaminhar algo que mexeu com você:

“Vou colar abaixo um conteúdo que recebi e estou pensando em compartilhar. Me mostre o melhor argumento contra ele, com os pontos mais fortes que alguém razoável e bem-informado poderia trazer. Seja específico e não suavize.”

“Recebi essa notícia e fiquei com raiva. Antes de eu reagir, me ajude a separar o que é fato verificável, o que é interpretação plausível e o que parece especulação, exagero ou distorção. Se possível, indique fontes primárias.”