Um pacto de famílias

A lei proíbe, mas o pacto educa. André Ávila / Agencia RBS

Uma menina de 11 anos pula no mar de Greystones num sábado de março. A água está a 9°C. No casaco deixado na areia, nenhum celular. E não por proibição, mas por acordo.

Greystones é uma cidade costeira a meia hora de Dublin. Em 2023, Rachel Harper começou a prestar atenção num padrão das manhãs de segunda-feira. Crianças de 10, 11 anos chegando com olheiras, irritação, com aquele cansaço de quem dormiu tarde sem ter saído de casa. Ela começou uma pesquisa informal com os pais e descobriu que mais da metade via aumento de ansiedade nos filhos. Conversou com diretores de escolas da região e encontrou o mesmo padrão.

O diagnóstico não era necessariamente novo, mas a resposta foi.

Harper não foi à prefeitura pedir uma proibição. Em vez disso, propôs um pacto entre as famílias: adiar o smartphone até o Ensino Médio. O problema não era só o aparelho, mas a hierarquia que ele criava dentro da turma. Quem tinha, ganhava status. Quando as famílias decidiram juntas, essa hierarquia perdeu força. Um estudante de Greystones resumiu com uma frase que vale mais que qualquer pesquisa: “Nunca vi ninguém da minha idade com celular.” Não havia nada para invejar.

Isso não aconteceu sem atrito. Houve o pai que achou exagerado, a família que assinou o pacto e semanas depois já hesitava, e também quem temia deixar o filho de fora. Setenta por cento dos pais aderiram, 30% não. Ainda assim, funcionou. Porque quando a maioria da turma não tem celular, o aparelho dos outros perde o status. Deixa de ser passaporte social e volta a ser só um objeto.

Movimentos parecidos já estão acontecendo no Brasil. Em abril de 2024, pais de uma escola de São Paulo criaram o Movimento Desconecta, um pacto voluntário para não dar smartphone antes dos 14 anos e redes sociais só depois dos 16. Em janeiro de 2025, meses depois, o governo federal sancionou a lei que restringe celulares nas escolas.

A lei foi necessária. O pacto também é. A lei resolve o problema do professor na escola. O pacto resolve o do pai em casa, na festa de aniversário, no rolê do fim de semana. A lei proíbe, mas o pacto educa.

E não é preciso um movimento gigante para começar. Cinco famílias de uma mesma escola já podem fazer diferença. Tornar a decisão visível dentro do grupo para que ninguém se sinta sozinho. Não é a escala que mais importa, mas a coordenação.