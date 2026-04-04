Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Responsabilidade
Opinião

O que 100 colunas me ensinaram (e o que eu ainda não sei)

A parte que é realmente sua, o jeito de olhar, o incômodo que te cutuca, a frase que sai torta porque precisa sair torta, essa parte a máquina não faz

Rafael Parente

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS