É hora de subir a régua

A diferença entre muleta e peso de academia não está na ferramenta. Está no que se pede dela. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Marcos, quinze anos, recebeu um questionário sobre O Cortiço para responder. Em casa, colou as perguntas numa inteligência artificial e recebeu as respostas prontas em oito segundos. Copiou, criou um errinho malandro proposital, e entregou na aula seguinte. A professora vai ler, dar nota, devolver.

O que Marcos não sabe é que o questionário também foi gerado por IA. A professora, que dá aula em três escolas, pediu à ferramenta um plano de aula com atividades e levou para a sala. Vai pedir também a correção e um feedback personalizado para cada aluno. Personalizado pela IA, não por ela.

Em um evento recente, fiz um comentário que viralizou: está virando lugar-comum nas escolas brasileiras professor fingindo que dá aula, aluno fingindo que aprende, e no fim é só uma comunicação entre IAs travestida de processo educacional.

Essa cena está acontecendo hoje, enquanto você lê. E começa a ser explicada pela ciência.

Pesquisadores de Oxford, MIT, Carnegie Mellon e UCLA publicaram este mês, em preprint ainda sob revisão, um experimento com 1.222 pessoas. O achado central é que, depois de apenas dez minutos usando IA para resolver problemas, os participantes tiveram desempenho pior quando a ferramenta saiu, e desistiram mais rápido das tarefas que seguiram. Não é que ficaram mais burros. É que pararam de insistir. O colunista Diogo Cortiz tratou desse estudo e recomendo a leitura. Eu quero puxar o fio para outro lugar.

Em 1994, o psicólogo Robert Bjork, da UCLA, cunhou um conceito que trinta anos de pesquisa vêm confirmando: dificuldades desejáveis. É o atrito que parece ineficiente no curto prazo, mas é exatamente ele que consolida a aprendizagem no longo. Espaçar os estudos, errar e corrigir, buscar na memória antes de olhar a resposta. Tudo que parece lentidão é o que forma competência. A IA, quando entrega a resposta pronta, remove o atrito. E era o atrito que ensinava.

Aqui é onde a conversa quase sempre para. No alarme. A IA atrofia o cérebro, a IA derrete o pensamento. E se o problema não fosse exatamente esse? Pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália publicaram no The Conversation uma releitura que muda o ângulo. Nos anos 1970, quando calculadoras invadiram as escolas, os mesmos alarmes tocaram. E os alunos, de fato, deixaram de saber calcular à mão. Mas a escola reagiu de forma simples e decisiva: subiu a régua. Parou de pedir o que a calculadora fazia em um segundo e passou a pedir álgebra, modelagem, raciocínio complexo. A calculadora não atrofiou o ensino. Criou a oportunidade de ir mais fundo.

Com a IA, ainda não subimos a régua em lugar nenhum. A escola brasileira segue pedindo a mesma redação, o mesmo resumo de livro, o mesmo questionário sobre O Cortiço que eu respondi na minha época. A IA entrega pronto. Não é uso inteligente, é atalho. E o atalho, quando a tarefa não muda, cobra o preço que o estudo de Oxford mediu.

A TIC Kids Online 2025, do Cetic.br, traz o dado brasileiro: 10% das crianças e adolescentes conectados já usam IA generativa para conversar sobre problemas pessoais ou emoções. Uma em cada dez. O número é novo. A escola que vai recebê-los amanhã segue pedindo o mesmo trabalho de antes.

No estudo de Oxford, há um dado que quase ninguém está comentando e é o que mais importa. Quem pediu dicas e explicações à IA se saiu bem quando a ferramenta saiu. Quem pediu respostas prontas se saiu mal. Ampliar é pedir que a IA te pressione, te mostre o que está faltando, te obrigue a pensar melhor. Atrofiar é pedir que ela pense no seu lugar. Parece distinção simples. Na prática, vai separar quem usa a IA de quem é usado por ela.

Declaração necessária: escrevo esta coluna consultando Claude, GPT, Gemini, DeepSeek e Perplexity. Uso para caçar dados, pressionar argumento, apontar o que me escapa. Um leitor pode ver isso como atalho. Eu prefiro ver como régua mais alta. Leio mais. Duvido mais. Verifico mais. E chego menos fácil às certezas.

A diferença entre muleta e peso de academia não está na ferramenta. Está no que se pede dela.