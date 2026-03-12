Saber e continuar

Estamos diante de uma geração que descreve a própria armadilha enquanto pisa nela. New Africa / stock.adobe.com

Um universitário abre o computador para escrever um trabalho. A página em branco aparece. Ele sabe que poderia fazer tudo sozinho. Ainda assim, abre a aba da IA. Em segundos, o parágrafo surge pronto, mais rápido do que o despertar do cérebro depois de um café forte.

Uma pesquisa recente ouviu quase 2,5 mil jovens dos Estados Unidos entre 18 e 28 anos. 79% acreditam que a IA torna as pessoas mais preguiçosas. 62% teme ficar menos inteligente. Três em cada quatro usaram um chatbot no mês anterior. Esses números não se contradizem, eles se explicam.

Há tempos, a psicologia descreve esse fenômeno, que era chamado pelos gregos de akrasia. Saber que faz mal e fazer mesmo assim. Não é fraqueza moral nem falta de caráter. É o funcionamento previsível de um cérebro exposto a recompensas imediatas. A dopamina vence a reflexão quase sempre – e essas ferramentas foram desenhadas por gente que entende muito bem como funciona um cérebro cansado às duas da manhã.

A série que temos feito aqui já percorreu o que o excesso de telas cobra em sono, atenção e saúde mental. Mas há uma camada que ainda não tocamos. Um experimento recente do MIT Media Lab pediu a estudantes que escrevessem um texto com ajuda de IA. Minutos depois, muitos deles não conseguiam citar nenhuma linha do que tinham "escrito". O vício em telas não cobra só humor e horas de sono. Começa a cobrar o processamento – a parte em que a ideia ainda não existe e precisa ser construída palavra por palavra, erro por erro. É precisamente nesse atrito que a memória se forma e o aprendizado se fixa. Quando a ferramenta remove o atrito, remove junto a memória e o que deveria ter sido aprendido.

Na terça-feira, contamos aqui a história de Donald Knuth, que se surpreendeu quando uma IA resolveu um problema matemático que o travava há semanas. O que fez daquele momento algo significativo foi que havia um humano pensante de dois lados: um que soube formular a pergunta, outro que soube reconhecer a resposta. A mesma ferramenta que, numa sessão conduzida com rigor, ajudou a mapear território inexplorado pode, usada de outro modo, simplesmente dispensar o esforço de pensar.

O dado mais inquietante dessas pesquisas não é a frequência do uso. É a lucidez. Estamos diante de uma geração que descreve a própria armadilha enquanto pisa nela. Eles sabem, dizem que sabem, e continuam clicando. Não por ingenuidade, mas porque essas ferramentas foram programadas por gente que entendeu algo poderoso: o alívio de não precisar pensar pode ser tão sedutor quanto qualquer outra recompensa imediata.