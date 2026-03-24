O país que não aprende com a escola

A educação no Brasil está cheia de vida. Maksym Yemelyanov / stock.adobe.com

Nas últimas semanas, a Alpha School, do Texas, viralizou. Gestores, pesquisadores e empreendedores compartilharam textos e vídeos sobre ela em grupos de WhatsApp, colunistas pediram pauta e investidores começaram a avaliar se ela daria certo por aqui. Duas horas de instrução com tutores de IA, desempenho (em tese) acima da média, crianças aprendendo no próprio ritmo. Para alguns, é o futuro da educação.

Quase ninguém falou de uma escola pública da Rocinha que, há mais de dez anos, foi mais ousada. O GENTE não tinha marketing agressivo ou matéria Bloomberg. Tinha professores concursados, adolescentes de favela e uma aposta que continua radical: não personalizar só a instrução, mas mexer na escola inteira – o espaço, o tempo, o currículo, o método e a gestão.

Um caso virou vitrine global enquanto o outro virou arquivo morto.

Talvez porque, na educação, a gente ainda reconheça inovação mais pela procedência do que pela coragem. Quando vem de fora, com sotaque estrangeiro, vocabulário de startup e selo de novidade, a ideia fica gigante. Nem precisa ser melhor, mas precisa caber no circuito da visibilidade. O GENTE não sumiu porque deu errado, muito pelo contrário. Desapareceu porque, quando a gestão mudou, faltou em volta dele o que tantas vezes decide aquilo que fica: uma narrativa, a memória e, principalmente, a proteção política.

Esse padrão não nasce do nada. Ele prospera numa cultura em que quase tudo vem de cima para baixo. A escola recebe o currículo, a metodologia, a formação e o modismo da vez. Aplica, adapta como pode, presta contas. O movimento esperado é sempre o de obediência e quase nunca o de escuta ou, ainda melhor, de desenho colaborativo.

Apesar disso tudo, coisas extraordinárias acontecem o tempo todo.

Eu me lembro de um caso em uma escola do Rio, há cerca de 15 anos. Enquanto a rede gastava milhares de reais comprando carrinhos industriais para recarregar baterias de netbooks, em uma das escolas alguém decidiu desenhar e construir o próprio. O custo caiu mais de dez vezes e a solução foi escalada para toda a rede municipal. Ninguém tinha encomendado aquilo. Mas havia um problema concreto, uma escola funcionando como podia e um professor com pouca verba, mas imaginação suficiente para não aceitar a solução mais cara como a única possível.

O mais importante, talvez, nem seja o carrinho. É o fato de que ele poderia ter passado despercebido. Poderia ter ficado restrito àquele improviso bem-sucedido que resolve a vida de uma escola. Quantas soluções assim existem hoje no Brasil, acontecendo diante de alunos e professores, sem que ninguém fora dali tome conhecimento?

Eu vi algo parecido quando criamos, no Distrito Federal, as Caravanas da Educação. Era um projeto em que vans com representantes de diferentes áreas da secretaria visitavam oito escolas em um único dia. A ideia não era inspecionar, mas aprender, mapear o que já funcionava, reconhecer invenções locais e destravar problema miúdo antes que ele virasse paralisia grande. Era uma lógica simples e, por isso mesmo, incomum: em vez de esperar que a escola executasse o que vinha de cima, a gestão ia até o chão para conhecer o que já existia ali.

Funcionou demais e acabou se tornando a marca principal do meu breve reinado. E, quando a gestão mudou, acabou.

Esse talvez seja um dos pontos mais delicados de admitir. Reconhecer o que já funciona dentro da rede muda o lugar de quem governa. Obriga a aceitar que, às vezes, a solução não nasce no gabinete, não chega pronta de fora, nem precisa de apresentação com design modernoso para fazer sentido. Às vezes, ela já está ali, numa escola de bairro, resolvida de forma imperfeita, mas viva e funcional.

Isso não significa fechar as portas para o que vem de fora. A Alpha School tem, sim, coisas a ensinar. Outros países também têm. O problema começa quando a primeira pergunta de uma secretaria deixa de ser "o que as nossas escolas já sabem?" para se contentar com "qual é a moda do momento?". A partir daí, o risco é tratar o chão da escola brasileira como se fosse vazio, quando, na verdade, ele está cheio de tentativa, erro e acerto, gambiarra inteligente, invenção pedagógica e trabalho invisível. Está cheio de vida.

Em 2013, na Rocinha, havia adolescentes aprendendo colaborativamente num espaço sem paredes, cercados por adultos que decidiram apostar num modelo diferente de escola. Mais de dez anos depois, o mundo parece mais preparado para se encantar com ideias assim, desde que elas cheguem em inglês, embaladas como ruptura e precificadas como futuro.

A escola chegou na frente. O que ainda falta é um país disposto a reconhecer.

Esta é a terceira e última coluna da série sobre a reinvenção da escola.

MAIS RAFAEL PARENTE De onde veio esse número?