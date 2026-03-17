O modelo tradicional treina o estudante para precisar de gaiolas

E se a escola parasse de tratar todos os alunos como iguais? maroke / stock.adobe.com

Na semana passada, escrevi sobre o que fazemos com aquilo que sabemos, quando a máquina ultrapassa o cientista, quando o adolescente reconhece o vício e não consegue parar, quando a fonte do que acreditamos saber não resiste a uma auditoria. Essa semana, escrevo sobre o que escolhemos ver e o que escolhemos ignorar. Na escola, nas telas ou em nós mesmos.

Nos últimos meses, uma escola dos EUA chamada Alpha School viralizou com uma proposta com ar de marketing do futuro: inteligência artificial conduzindo o ensino em duas horas por dia, o resto dedicado a projetos e atividades físicas e socioemocionais. Rendeu TED Talk, manchetes e debates acalorados entre educadores.

O que ninguém mencionou é que uma escola pública brasileira, numa favela, já havia feito algo mais ambicioso... em 2013.

Nas primeiras semanas, toda vez que eu entrava na escola, havia barulho, muito barulho.

Tínhamos derrubado as paredes das salas de aula tradicionais e criado grandes salões de aprendizagem, com espaços abertos, mesas circulares onde os estudantes trabalhavam de forma autônoma e colaborativa. Os alunos ainda não sabiam o que fazer com aquela liberdade. Ninguém tinha ensinado a eles como aprender sem um professor na frente, controlando cada minuto.

Um belo dia, caiu uma chavinha.

Me aproximava da escola e só ouvia o silêncio. Quando entrei, vi que não era um silêncio de disciplina imposta, aquele que você reconhece pelo medo nos rostos. Era o silêncio de quem está concentrado. Cada aluno absorto no próprio trabalho, cada um no seu ritmo. Ninguém tinha ordenado que ficassem quietos. Eles tinham entendido, finalmente, a proposta de uma escola “de tipo novo”, como chamava o mestre Antônio Carlos Gomes da Costa.

A escola se chamava GENTE, Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais e ficava no alto da maior favela do Brasil.

O projeto partia de uma pergunta importante, um tanto óbvia e esquecida ao mesmo tempo: e se a escola parasse de tratar todos os alunos como iguais? Professores viraram mentores, acompanhando trajetórias individuais e cuidando do desenvolvimento de cada um. As turmas foram reorganizadas em grupos menores. Parte do tempo era dedicada a projetos reais, conectados a desafios da própria comunidade.

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Em 2015, a escola entrou na lista das 100 mais inovadoras do mundo, segundo a Microsoft. Tornou-se a escola em favela com melhores resultados educacionais do Rio de Janeiro.

Mas nem todos viram aquilo com entusiasmo.

Uma das melhores alunas da escola em seu formato anterior pediu transferência. Fiz questão de ir conversar com ela para entender o porquê. Ela me deu uma resposta que carrego comigo desde então: "É como abrir a porta de uma gaiola e pedir para um pássaro que ficou preso a vida inteira que voe. Isso é muito assustador." Ela certamente lê Rubem Alves, pensei.

O modelo tradicional faz isso com eficiência silenciosa: treina estudantes para precisar de gaiolas. Quando a liberdade chega, desorienta antes de libertar.

Naquele momento, uma escola pública brasileira começava a experimentar com algo que hoje o mundo busca redescobrir para relançar como novidade disruptiva.