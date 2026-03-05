Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Parte 4
Opinião

Não tenho filhos, mas tenho visto demais

Cérebros em formação agora têm de disputar atenção com máquinas desenhadas para que ninguém consiga parar de rolar

Rafael Parente

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS