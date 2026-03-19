Do mesmo lado do vício

Segundo pesquisa da Royal Fundation, 62% dos adultos admitem estar frequentemente distraídos pelo celular enquanto estão com os filhos. André Ávila / Agencia RBS

Outro dia, num jantar com amigos, percebi que havia três conversas acontecendo ao mesmo tempo: a da mesa, a do grupo de WhatsApp e a do Instagram de cada um. Ninguém estava ausente, mas ninguém estava 100% ali. Estávamos todos num tipo de transe onde o corpo fica, mas a atenção vai e volta.

Eu me incluo. Peguei o celular para checar uma mensagem meio urgente de trabalho e, três toques depois, estava parado em uma notícia aleatória. Quando voltei à realidade, o assunto da mesa tinha mudado e eu perdi aquele momento.

Agora, imagine essa mesma cena sob o olhar de uma criança sentada à mesa.

Desde o início desta série, falamos sobre o que as telas fazem com nossos filhos: o sono invadido, o cérebro em formação, o vício reconhecido e não interrompido. O adulto aparecia como o guardião preocupado, o fiscal que tenta educar e impor limites saudáveis.

Mas a verdade incômoda é que nos colocamos como bedéis de uma regra que nós mesmos não conseguimos cumprir.

A ciência já começou a medir o peso dessa nossa distração. Em 2025, duas grandes revisões de estudos, que somam mais de 75 mil participantes e publicações de peso como o JAMA Pediatrics, mapearam um fenômeno que os pesquisadores batizaram de "tecnoferência". Trata-se do impacto direto na criança quando os pais usam o celular na presença dela. O exemplo ensina muito mais que a palavra: quando os pais praticam a tecnoferência, a probabilidade de os filhos também desenvolverem vício em telas dispara. O uso parental de celular na presença dos filhos também foi associado a atrasos cognitivos e fragilidade emocional nas crianças.

Uma pesquisa recente da Royal Foundation, na Inglaterra, reforça o espelho: 62% dos adultos admitem estar frequentemente distraídos pelo celular enquanto estão com os filhos. A maioria de nós. E a maioria sabe que isso é um problema. Sabe e continua, exatamente como os adolescentes do texto anterior, que reconhecem o vício e não conseguem parar. A diferença entre nós e eles é menor do que gostaríamos de admitir. A maioria de nós não faz isso por falta de amor, mas porque a mão já procura o aparelho antes mesmo que a intenção se forme.

E é aí que chegamos ao grande nó da nossa geração. Pedimos aos mais novos que larguem o celular na hora da refeição, enquanto o nosso pisca ininterruptamente no bolso. Reclamamos do tempo de tela deles, mas o nosso corre solto, num limbo de semipresença, sem controle parental e sem ninguém para nos dar limites. O corpo está ali, mas a atenção foi capturada pelo mesmo mecanismo que descrevemos ao longo de toda esta série: recompensa variável, dopamina e design que não diferencia um relatório de um reel.

Nenhuma geração de pais ou avós antes da nossa precisou criar filhos disputando atenção com algoritmos desenhados para captura máxima. Não fomos preparados para isso, o que explica por que é tão difícil enxergar o problema em nós mesmos.

Nas próximas colunas, falo sobre o que ainda podemos fazer.