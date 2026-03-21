Autonomia vs. Automação

Mais do que tecnologia em sala, o debate passa por projeto pedagógico e permanência das boas experiências. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Esta semana escrevi sobre o que escolhemos ver e o que escolhemos ignorar, na escola, nas telas ou em nós mesmos. Hoje, a pergunta ganha uma camada: por que ignoramos o que já sabemos fazer?

Você pode ter visto nas redes o vídeo de uma escola nos EUA onde crianças "aprendem sozinhas" diante de telas, sem um professor, cada uma no seu ritmo, em apenas duas horas por dia. O resto do tempo é dedicado a oficinas socioemocionais, de empreendedorismo, liderança e habilidades práticas. Embalada pelo hype da inteligência artificial, viralizou como a escola do futuro. Ela se chama Alpha School, fica em Austin, no Texas, e cobra por baixo quarenta mil dólares por ano de mensalidade. Os resultados em testes padronizados, segundo a própria escola, são impressionantes, embora nunca tenham sido verificados de forma independente. O Departamento de Educação da Pensilvânia, ao avaliar uma proposta de expansão do modelo, classificou-o como "não testado".

Mas não é a Alpha que me interessa aqui. É uma pergunta que o vídeo não responde: o que aquelas crianças estão aprendendo sobre si, a época e o mundo em que vivemos?

Essa foi exatamente a pergunta que tentamos responder no GENTE, mais de dez anos antes. Era um modelo novo em uma escola pública, na maior favela do Brasil, com professores e estudantes que já estavam lá. Os dois modelos compartilham o vocabulário – personalização, protagonismo, tecnologia, autonomia – mas respondem a perguntas completamente diferentes. A Alpha pergunta como ensinar mais rápido. O GENTE perguntava para quê e para quem se ensina.

Na Alpha, os adultos em sala são chamados de "guias". Motivam, supervisionam, encorajam enquanto o software ensina. No GENTE, o centro era a relação do professor-mentor com o estudante: o mestre precisava conhecer cada um pelo nome, pela história, por suas "dores e delícias" e pelo seu projeto de vida. A tecnologia estava a serviço desse vínculo, não no lugar dele.

O que dava sentido ao aprendizado não vinha de uma tela, mas da vida e dos desafios diários na escola e na comunidade.

Num dos momentos mais bonitos que acompanhei, um grupo de alunos decidiu investigar por que a Rocinha não tinha coleta de lixo como os bairros ricos ao redor. Conversaram com especialistas, com vereadores, chegaram ao prefeito. Era poder de verdade, nas mãos de adolescentes que a escola tradicional teria mantido sentados, copiando a matéria do quadro.

A escola foi reconhecida pelo MEC no Mapa de Inovação e Criatividade em 2015 e se tornou a escola em favela com melhores resultados educacionais do Rio de Janeiro.

Então veio a troca de governo. O projeto perdeu força.

Esse talvez seja o dado mais revelador de toda a comparação. A Alpha é uma empresa privada. Ela pode ir para outras cidades e estados porque tem capital e um modelo de negócio que não depende de eleição. O GENTE era uma política pública, e políticas públicas no Brasil têm um inimigo quieto e implacável: a descontinuidade. A cada nova gestão, projetos que levaram anos para ser criados e amadurecidos são desmontados em semanas, não por falta de resultado, mas por não ter a marca do novo gestor.

A Alpha vai onde há famílias que podem pagar quarenta mil dólares por ano. O GENTE atendia adolescentes da maior favela do Brasil. Inovações em contextos tão diferentes não podem ser medidas pela mesma régua, e comparações simplistas entre os dois modelos dizem mais sobre quem compara do que sobre as escolas em si. Mas há algo que a comparação revela e que interessa a todos, independente de classe social ou tipo de escola: a diferença entre automatizar o aprendizado e cultivar a autonomia de quem aprende.

Automação resolve uma tarefa. Mas autonomia transforma uma vida.

Aqueles alunos da Rocinha que foram até o prefeito perguntar sobre o lixo não estavam cumprindo uma trilha de aprendizagem. Estavam descobrindo que conhecimento é poder e pertence a eles. Essa é a escola que já existiu aqui.

A pergunta incômoda é por que preferimos admirar a que vem de fora. Na próxima semana, a terceira e última coluna desta série tenta responder.