A rede social quer a sua raiva

O sistema amplifica, de forma sistemática, conteúdo emocionalmente carregado e hostil. Mauro PIMENTEL / AFP

Você abre o celular para ver uma coisa qualquer. Vinte minutos depois, percebe seu maxilar travado, os ombros tensos e uma irritação contra alguém que nunca viu na vida. Tudo graças a uma discussão sobre algo que você nem conhece direito. Não houve uma decisão pensada e refletida aqui. O seu comportamento foi estimulado, a raiva chegou, se instalou e ficou.

Isso não é acidente, é planejado.

Na terça-feira, escrevi sobre como o Brasil tende a ignorar as inovações que nascem dentro das próprias escolas. Hoje, quero falar de outra forma de ignorância, mais íntima e mais difícil de admitir: a maioria de nós não sabe como funciona o mecanismo que decide o que vemos, sentimos e compartilhamos toda vez que abrimos o celular. E esse mecanismo não tem nada de neutro.

Em março deste ano, uma equipe de pesquisadores da Cornell Tech e da Universidade da Califórnia publicou na PNAS Nexus os resultados de uma auditoria pré-registrada do algoritmo do X, antigo Twitter (saudades…). Acompanharam usuários reais da plataforma e compararam o que o algoritmo escolhia mostrar com o que as pessoas diziam querer ver. O resultado foi que o sistema amplifica, de forma sistemática, conteúdo emocionalmente carregado e hostil, mesmo quando os próprios usuários declaram preferir outro tipo de conteúdo. Existe uma diferença importante entre o que a gente recebe e o que a gente quer. O algoritmo otimiza para a retenção. Ele sabe que aquele conteúdo te causa um sentimento ruim e, por isso mesmo, entrega mais dele.

Espera um pouco. Se me faz sentir pior, por que eu fico?

O cérebro não consegue ignorar o que se parece com uma ameaça. Indignação, ultraje, sensação de injustiça: tudo isso aciona um sistema mais antigo e mais rápido do que qualquer cálculo racional. Você não fica porque está gostando. Fica porque não consegue simplesmente virar o rosto. É o mesmo impulso que faz a gente diminuir a velocidade diante de um acidente na estrada. O algoritmo descobriu que esse tipo de atenção, desconfortável e insistente, segura mais do que qualquer conteúdo que satisfaz. Satisfação encerra. Indignação mantém você ali.

O mecanismo, porém, vai além da entrega. Ele treina.

Pense na última vez que você postou algo indignado e ficou voltando para ver se teve curtida, se alguém concordou ou se o número subiu. Esse gesto é o ponto exato onde o sistema opera. Em 2021, pesquisadores de Yale analisaram 12,7 milhões de tuítes e conduziram experimentos controlados para entender como a indignação moral se espalha online. O resultado, publicado na Science Advances, mostrou que o feedback social positivo (curtidas, compartilhamentos) aumenta a probabilidade da pessoa expressar mais indignação nas postagens seguintes. O sistema recompensa a raiva e o cérebro aprende que a raiva gera recompensa. Com o tempo, o tom vai subindo. O conteúdo moderado para de gerar retorno, e o extremo vira o novo normal.

O achado mais perturbador não é sobre os radicais. É sobre os moderados. Pessoas com redes politicamente moderadas são mais sensíveis a esse ciclo de reforço. O algoritmo não só amplifica quem já grita. Ele ensina gente que não gritava a ficar mais agressiva.

A raiva treinada tem endereço certo no corpo. Cada pico de indignação ativa o sistema de recompensa dopaminérgico, a mesma arquitetura neural que responde à nicotina e notificação. A validação social que vem depois reforça o ciclo. Com o tempo, o cérebro pede doses maiores. O scroll fica mais longo. A irritação de fundo, aquela que você carrega mesmo depois de fechar o aplicativo, deixa de parecer estranha e passa a ser o novo normal. Em outras palavras, o seu estado de maior irritação deixa de ser uma exceção e vira regra.

Isso é o que o algoritmo faz com o seu cérebro. Com o cérebro de um adulto que, ao menos em tese, tem o córtex pré-frontal formado, o controle de impulsos funcionando e a capacidade de parar e pensar antes de reagir.

Agora imagina o que esse mesmo sistema faz com um cérebro ainda em formação.

A gente fala disso na próxima.