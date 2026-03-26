Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Parte 7
Opinião

A rede social quer a sua raiva

Estudos mostram que algoritmos priorizam e reforçam conteúdos hostis, aumentando a irritação e agressividade dos usuários

Rafael Parente

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS