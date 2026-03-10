A parte que ainda é nossa

A IA continua dependente de alguém que decida o que vale a pena buscar. stock.adobe.com / Blue Planet Studio

Donald Knuth tem 87 anos. Ele passou seis décadas ajudando a ensinar computadores a pensar. Sua obra máxima, The Art of Computer Programming (A arte da programação), tornou-se uma espécie de bíblia da computação moderna, citada com o mesmo rigor que engenheiros reservam a Newton.

Na semana passada, ele publicou um pequeno artigo científico que começava com duas palavras incomuns para um matemático conhecido pela precisão cirúrgica de suas frases:

“Shock! Shock!”

O motivo do espanto não era trivial. Um problema que o vinha travando há semanas acabara de ser destravado com a ajuda de uma inteligência artificial.

Foi o matemático Filip Stappers quem levou o desafio até a máquina e conduziu a sessão do outro lado da tela. O problema parecia fácil de enunciar e difícil de resolver: encontrar um padrão matemático que organizasse perfeitamente um certo tipo de rede. Knuth havia resolvido os casos menores, mas empacava no cenário geral.

O que Stappers registrou foi um processo que qualquer professor reconheceria: tentativa, erro, ajuste de hipótese, nova tentativa. Foram 31 explorações. A máquina tentou força bruta, falhou, reformulou o problema, criou o que chamou de “padrões serpentinos”, entrou em becos sem saída, mudou de estratégia… Até que, finalmente, encontrou uma construção que funcionava.

Stappers validou a solução, mas ela tinha limites: o caso dos números pares permanecia intocado. O mistério não foi totalmente desvendado; foi apenas mapeado até onde a ferramenta alcançava.

Esse detalhe importa. Ele mostra que, embora a IA tenha explorado em uma hora caminhos que levariam anos a um pesquisador, ela continuou dependente de alguém que decidisse o que valia a pena buscar, como conduzir a conversa e o que fazer com o que aparecesse.

Knuth pertence à geração que definiu as regras do jogo digital que nós jogamos hoje. Quando um mestre com essa trajetória escreve, aos 87 anos, que precisa rever suas opiniões, o gesto tem um peso raro: o de quem coloca a busca pela verdade acima da vaidade ou da inércia. É uma humildade elegante e escassa.

Há, inclusive, uma ironia silenciosa nessa história. A ferramenta que surpreendeu o pai dos algoritmos foi desenvolvida por uma empresa cofundada por um filho de imigrantes brasileiros. O Brasil, que tantas vezes hesita diante da própria capacidade de inovar, já participa discretamente das descobertas que estão redesenhando o mundo.

Não é por acaso que Knuth escolheu a palavra "Arte" para o título de sua obra. Programar nunca foi apenas aplicar regras frias; sempre houve ali algo de intuição e exploração. Talvez seja justamente isso que esta história revela.

Em nenhum dos 31 passos daquela sessão a máquina parou para perguntar se o problema valia o esforço. Essa decisão foi humana. Primeiro de Knuth, ao dedicar a vida ao tema; depois de Stappers, ao saber reconhecer a resposta quando ela surgiu.

O verdadeiro choque não é a máquina ter ajudado a encontrar uma solução. É perceber que, mesmo agora, alguém ainda precisa definir que perguntas e problemas valem a pena.