Quem está desenhando a inteligência que vai educar nossos filhos?

Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Dheli. ARUN SANKAR / AFP

Duzentas e cinquenta mil pessoas se reuniram em Delhi. Não era show nem final de Copa. Era um congresso para debater quem vai governar a tecnologia que começa a organizar a vida das gerações atuais e futuras.

Enquanto líderes globais disputavam narrativas sobre o futuro digital, o futuro real, aquele do chão da escola no Brasil profundo, seguia em outro fuso. Em uma escola com “nota 7 de infraestrutura”, um professor pedia que seus alunos fizessem login numa plataforma digital, equilibrando-se entre “dar o conteúdo” do dia e arrancar alguma participação da turma. O professor não parou para pensar que, por trás daquela tela colorida, operava uma lógica de coleta de dados e de engajamento que nunca foi discutida ou aprovada pelo corpo docente.

Esses dois mundos coexistem. E a distância entre eles é uma das questões mais relevantes da educação hoje.

Há uma mudança silenciosa em curso. A inteligência artificial está deixando de ser ferramenta para se tornar infraestrutura. E infraestrutura não é algo que usamos quando queremos; é aquilo que molda o ambiente antes mesmo que percebamos. Como a eletricidade ou a água tratada: quando funciona, é invisível; quando falha, entendemos o quanto dependíamos dela.

Se a IA se tornar infraestrutura educacional, não será apenas mais um recurso didático. Ela passará a influenciar o currículo, os modos de avaliar, os diagnósticos que orientam decisões e até as formas de personalização da aprendizagem. Aos poucos, ajudará a definir quem é “bom aluno”, que erro é tolerável, o que conta como aprendizagem legítima. Não se trata de detalhe técnico, mas de escolhas morais embutidas em código – e código, diferente de lei, não passa por audiência pública.

Em Delhi falou-se em IA como bem comum digital, infraestrutura pública orientada pelo cuidado, com prioridade aos direitos das crianças. A experiência indiana com identidade digital e pagamentos em escala continental mostra que o Sul Global é capaz de construir sistemas massivos fora do eixo tradicional das big techs, em escala e com ambição pública.

Mas parceria significa o quê, exatamente? Haverá transferência real de tecnologia, compromissos regulatórios verificáveis, mecanismos de transparência que sobrevivam ao entusiasmo do evento? Ou mais um memorando que rende foto bonita, circula bem nas redes e depois repousa, discretamente, numa gaveta climatizada? Ceticismo não é falta de entusiasmo; é zelo democrático. Infraestrutura pública também vigia, classifica e erra, às vezes em escala monumental. A bandeira muda, o risco permanece.

Na escola, quase não estamos fazendo uma pergunta essencial. Quando um aluno usa um lápis, ele controla o lápis. Quando usa uma plataforma desenhada para maximizar permanência e recompensas, ele habita um ambiente com objetivos próprios, nem sempre transparentes.

A discussão já não é se vamos usar IA. Vamos. A questão é outra: que tipo de inteligência estamos institucionalizando? Com quais valores ela foi desenhada? Quem estava na sala quando essas decisões foram tomadas?

O que aconteceu em Delhi é relevante porque sinaliza que o Sul Global quer participar da escrita dessas regras, e não apenas consumi-las. Isso importa para o Brasil. Mas relevância não garante direção ética.

No fim, a pergunta que deveria atravessar qualquer sala de aula é simples, mas inquietante: estamos formando crianças para pensar criticamente sobre os sistemas que usam ou só as treinando para que consigam utilizá-los?