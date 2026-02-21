Professor precisa ser tratado como coautor em qualquer projeto para a educação

Entregue a ferramenta certa e a aprendizagem melhora. Matheus Moraes / Agencia RBS

Na semana passada, argumentei que o problema da tecnologia na educação não é falta de investimento, é excesso de investimento sem transformação real. Agora, bora abrir esse roteiro. Estes são os 5 padrões de fragilidade que aparecem, com uma previsibilidade quase constrangedora, nos projetos que temos acompanhado e analisado, inclusive nos mais admirados e premiados em eventos.

1. Tecnologia forte, pedagogia fraca

É o padrão mais comum e também o mais sedutor. Sistemas sofisticados, plataformas elegantes, dashboards com dezenas de indicadores em tempo real. Tudo impressiona na apresentação para o investidor, para o patrocinador ou para o secretário. Mas basta fazer uma pergunta simples: como isso muda a prática do professor que está com uma turma de 8º ano às duas da tarde?, para que o discurso comece a falhar.

A pedagogia costuma aparecer como consequência automática da tecnologia. Entregue a ferramenta certa e a aprendizagem melhora. A evidência mostra exatamente o contrário. Uma revisão de literatura publicada pela OCDE em 2025 é direta: acesso à tecnologia, por si só, não garante ganho educacional. O que faz diferença é o uso pedagógico intencional, situado, mediado. Sem isso, a tecnologia não transforma a aprendizagem. Em muitos casos, atrapalha. É como investir em equipamentos hospitalares de última geração e esquecer de formar quem vai operá-los.

2. O professor como usuário, ao invés de autor e protagonista

Aqui está um dos erros mais persistentes. Em vários projetos, o professor aparece como usuário final de soluções desenhadas fora da escola. Ele recebe relatórios, alertas, notificações, tutoriais e recomendações algorítmicas. O que quase nunca recebe é o reconhecimento de que é ele quem interpreta os dados, toma decisões pedagógicas e sustenta a relação com o aluno real, aquele que não cabe inteiro no gráfico.

Poucos projetos tratam o professor como intérprete crítico, coautor das soluções ou cocriador das práticas. Quando isso não acontece, o resultado é previsível: baixa apropriação, baixa sustentabilidade, baixo impacto. Uma pesquisa da ASCD mostrou que apenas 4% dos educadores dizem usar evidências de pesquisa para decidir sobre tecnologia em sala de aula. Não por desinteresse, mas porque quase nenhum projeto foi desenhado para isso.

Há uma ironia difícil de ignorar. Dizemos que queremos inovação pedagógica, mas insistimos em tratar o professor como a parte menos confiável do sistema.

3. Diagnóstico substituindo transformação

Nunca se mediu tanto. Mapear, classificar, gerar alertas virou quase um fim em si mesmo. Diagnósticos sofisticados identificam quem está aprendendo, quem está ficando para trás, onde estão os gargalos. Tudo isso é importante. O problema é que muitos projetos param exatamente aí, como se nomear o problema fosse equivalente a enfrentá-lo. Entre a evidência e a mudança da prática existe um vazio. Um espaço que exige formação continuada, acompanhamento e mediação situada no cotidiano da escola. Sem isso, o dado vira conhecimento órfão: preciso, bem apresentado, mas sem destino pedagógico.

É nesse ponto que muitos projetos desistem. Porque formar professor é lento, caro, trabalhoso e difícil de transformar em slide bonito. Só que é exatamente aí que a transformação acontece.

4. Escala pensada como expansão, não como profundidade

Escalar costuma significar ampliar o número de escolas, reduzir custo marginal, replicar instrumentos. É a lógica clássica de produto. Poucos projetos pensam em escala como profundidade pedagógica, como sustentar mudanças reais na relação ensino-aprendizagem quando o projeto cresce ou quando o apoio externo diminui.

Os Estados Unidos investiram US$ 7 bilhões ao longo de sete anos em um programa federal de melhoria escolar. A avaliação final, conduzida pelo Instituto de Ciências da Educação, não encontrou evidência de melhora significativa nos resultados dos alunos em comparação com escolas similares fora do programa. US$ 7 bilhões, em 7 anos, e zero de diferença mensurável.

Escalar sem profundidade é multiplicar a superfície. É fazer o que não funciona chegar a mais gente, mais rápido.

5. Equidade como discurso, não como processo

Equidade aparece com força nos documentos, nos sites institucionais e nos relatórios de impacto. Aparece bem menos nos mecanismos reais. Projetos costumam trabalhar com noções genéricas de vulnerabilidade, ignorar as condições concretas da docência nesses contextos e excluir professores, estudantes e comunidades do desenho das soluções.

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O resultado pode ser perverso. Uma pesquisa longitudinal mostrou que a tecnologia educacional não reduziu desigualdades de aprendizagem e, em alguns casos, ampliou a distância entre alunos de diferentes perfis socioeconômicos. Isso deveria soar como alerta. A promessa de inclusão sempre foi um dos principais argumentos para o investimento massivo em edtech. Quando ela falha, o custo vai bem além do técnico. Ele é ético.

Fazer equidade de verdade exige mais do que declarar intenção. Exige desenhar processos diferentes para contextos diferentes, aceitar que isso custa mais, demora mais e aparece menos na foto de encerramento do projeto.

O padrão que atravessa todos eles é o mesmo: a maioria das iniciativas tenta melhorar a educação ajustando sistemas, plataformas e indicadores. Poucas encaram o óbvio difícil: a transformação sustentável passa por reconhecer o professor como autor do processo pedagógico, não como operador de ferramentas desenhadas por outros.