Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Limites da "edtech"
Opinião

Professor precisa ser tratado como coautor em qualquer projeto para a educação

Tecnologia não transforma a aprendizagem sem uso pedagógico intencional, situado e mediado

Rafael Parente

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