Como as telas encolhem nosso sono

Não é só a quantidade de tela que importa, é o horário. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É 1h17min da manhã. O quarto está escuro, a casa inteira dorme, mas um olhar continua atento.

A luz azul ilumina os olhos que deveriam estar fechados. O dedo sobe, desce, toca. Só mais um vídeo, mais uma conversa, mais uma partida... O algoritmo nunca tem sono. Às 6h20min, o alarme toca, o corpo levanta, mas o cérebro continua sonolento.

Nós costumamos discutir telas como uma questão de convivência, limites e disciplina. Mas há algo mais profundo acontecendo. A tela não invadiu só os espaços físicos, invadiu o sono.

E sono não é detalhe pequeno, é arquitetura biológica. A exposição à luz brilhante à noite, muito comum em celulares e tablets, pode suprimir a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. O efeito depende da intensidade e do tempo de exposição. E há um dado que deveria nos fazer refletir: crianças parecem ser até duas vezes mais sensíveis a essa supressão do que adultos.

Em outras palavras, aquilo que já atrapalha um adulto pode afetar mais intensamente um cérebro em formação.

A luz é parte da equação, mas o conteúdo mantém o cérebro em alerta. Jogos, vídeos curtos, redes sociais, notificações. Mesmo quando controlamos o tempo total de uso ao longo do dia, o uso noturno se associa a início de sono mais tardio e pior qualidade de descanso. Não é só a quantidade de tela que importa, é o horário. O maior estudo longitudinal sobre desenvolvimento cerebral adolescente nos Estados Unidos, que acompanha quase 9,4 mil jovens, concluiu que o uso de telas na hora de dormir estava associado a mais distúrbios de sono um ano depois.

E a dinâmica não é simples. Mais tela antes de dormir se associa a menos tempo na cama e mais dificuldade para adormecer. Ao mesmo tempo, menos sono e maior sonolência durante o dia se associam a mais uso de tela à noite. Um círculo que se fecha sem que ninguém perceba quando começou.

Enquanto adolescentes precisam de oito a dez horas de sono por noite, a maioria está dormindo pouco mais de sete.

Privação crônica de sono leva a outras consequências além de bocejos na primeira aula. Ela está associada a dificuldades de atenção, prejuízos de memória, pior tomada de decisão, maior impulsividade, mais sintomas de ansiedade e depressão e pior desempenho acadêmico. O cérebro adolescente ainda está em construção, e o sono é uma parte bem importante da obra.

Um estudo experimental mostrou que adolescentes que reduziram o uso do celular na cama passaram a dormir, em média, 21 minutos a mais por noite. Parece pouco, mas, em uma semana escolar, são quase duas horas. Duas horas a mais de consolidação de memória, regulação emocional e organização cognitiva.

No Brasil, dados recentes analisados pela UFPR indicaram que estudantes com baixo rendimento escolar dormiam cerca de cinquenta minutos a menos por noite do que colegas com bom desempenho. Sono e aprendizagem caminham juntos e isso não acontece por acaso.

Entre 2014 e 2024, os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade na rede pública de saúde cresceram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos e 4.423% entre adolescentes de 15 a 19 anos. São registros da própria rede de atenção psicossocial do SUS, o que inclui tanto maior procura por ajuda quanto ampliação da oferta de atendimento. Ainda assim, o movimento é inequívoco: há mais jovens chegando ao sistema de saúde com sofrimento psíquico.

Enquanto o debate sobre telas ficou preso na questão do tempo de uso, algo mais silencioso foi sendo comprimido. Quando o sono encolhe, a atenção vacila, o humor oscila e a aprendizagem perde densidade. O corpo acorda, mas o cérebro ainda não chegou.

O sono encolheu.

O combinado que nunca fizemos começou a ser cobrado na madrugada, na tela que insiste em acender com a notificação quando tudo o que o cérebro precisa é escuro.