A insustentável urgência de tempos lúcidos

No mar, entendi que o pensamento que nasce do corpo tem outra textura. Jeff Botega / Agencia RBS

Saí das telas e fui para o mar.

As ondas chegavam sem notificações, e nada decidia o que viria a seguir. Resolvi estar ali inteiro. Senti o sal, o frio, o peso do corpo indo e voltando, como se flutuasse e afundasse ao mesmo tempo. O cérebro, acostumado a receber, processar e responder, de repente não tinha tarefa alguma, só o ritmo da água.

Foi aí que ela surgiu.

Não era produtiva, não resolvia um problema e não gerava conteúdo. Era uma pergunta antiga, dessas que não cabem em busca rápida: o que é real? O que é meu? O que, num mundo em que quase tudo pode ser gerado instantaneamente, ainda nasce de dentro?

Vivemos um tempo em que praticamente qualquer coisa pode ser criada em segundos. Textos, imagens, músicas, diagnósticos, estratégias... A execução ficou barata, a resposta, abundante e a sugestão, infinita.

Pensar, porém, nunca foi apenas executar.

Pensar exige fricção e silêncio, aquele intervalo desconfortável em que ainda não sabemos o que dizer. Exige tempo lúcido, um tempo que não reage, não performa, não produz imediatamente.

Talvez o grande desafio das novas gerações não seja aprender a usar ferramentas cada vez mais poderosas. Talvez seja outro: o de proteger aquilo que nenhuma ferramenta faz por nós.

A experiência que não é simulada, o cansaço real do corpo depois da água fria, a dúvida que não cabe em prompt. O pensamento que amadurece devagar, sem plateia e sem obedecer à pressa.

A inteligência artificial continuará ampliando nossa capacidade de produzir. Organiza, sugere e melhora. Mas não mergulha no mar, não sente o frio atravessar a pele e não espera o tempo necessário para que uma pergunta surja do nada.

Se tudo pode ser gerado, a escassez mudou de lugar. Já não é a informação que falta. É interioridade, presença. É tempo lúcido.

No mar, entendi que o pensamento que nasce do corpo tem outra textura. Ele carrega sal, ritmo e silêncio. Ele se forma como a onda que vem de longe e só revela sua força quando já está perto. Let it be.

Talvez proteger esse espaço, onde aparentemente nada acontece e, ainda assim, tudo pode surgir, seja o gesto mais difícil e mais necessário do nosso tempo.

O silêncio é só um intervalo.