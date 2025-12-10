Por que os donos das big techs estudam filosofia e querem tirar isso do seu filho?

Em 2010, Steve Jobs disse ao New York Times que seus filhos “não usavam o iPad”. KIMIHIRO HOSHINO / AFP

Existe um paradoxo que deveria tirar o sono de qualquer mãe, pai ou professor brasileiro. De um lado, o governo de São Paulo corta 62,9% das aulas de filosofia e sociologia. Do outro, bilionários do Vale do Silício pagam pequenas fortunas para que seus filhos mergulhem justamente nessas áreas em escolas que quase não usam tecnologia.

Não estamos falando de ficção futurista. A Waldorf School of the Peninsula, em Los Altos, tem uma regra claríssima: telas só longe da sala de aula. Crianças aprendem com lápis, papel, tricô, música, histórias e, quando São Pedro colabora, até com um banho de lama. Quem são os pais? Executivos do eBay, Google, Apple, Yahoo e HP. As mesmas empresas que vendem tablets e soluções digitais para escolas públicas no Brasil e no mundo.

Steve Jobs já havia entregado o jogo. Em 2010, disse ao New York Times que seus filhos “não usavam o iPad”. Bill Gates proibiu celular antes dos 14 anos. E outros executivos seguem o ritual. É quase uma tradição familiar: os criadores da droga controlam a dose rigorosamente dentro de casa.

O que os CEOs sabem que você não sabe

Stewart Butterfield, fundador do Slack, tem mestrado em filosofia por Cambridge. Diz que aprendeu a escrever com clareza e a seguir um argumento até o fim — duas habilidades preciosas para qualquer reunião que não queira terminar em tragédia.

Reid Hoffman, do LinkedIn, também passou por Oxford estudando filosofia. Para ele, empreender é ser “um filósofo aplicado”: alguém que testa hipóteses o tempo todo, só que com dinheiro real em jogo.

Carly Fiorina, ex-CEO da HP, estudou história medieval e filosofia. Entendeu cedo que grandes transformações raramente nascem de um único gênio, mas de muita gente comum fazendo movimentos ousados no tempo certo. Parece até descrição do próprio Vale do Silício, só que com menos castelos.

E Jobs, ao lançar o iPad 2, foi direto ao ponto: tecnologia sozinha não basta. O diferencial está no encontro entre engenheiros e pessoas capazes de pensar metáforas, símbolos, histórias e experiências humanas. Em bom português: quem não entende de gente, não entende tecnologia.

Enquanto parte do debate público insiste em ver educação como “treinamento para o mercado”, essa turma aposta em algo bem diferente: filosofia, história, literatura, sociologia.

A profecia de Mark Cuban

Em 2017, o bilionário Mark Cuban fez uma previsão que muita gente tratou como delírio: “Em dez anos, um diploma de filosofia vai valer mais do que um diploma tradicional de programação.”

A lógica era simples. A IA automatizaria grande parte da codificação — e isso já está acontecendo. Programas escrevem trechos de código, corrigem bugs, sugerem arquiteturas. O que eles não fazem é interpretar contexto, navegar ambiguidade, julgar dilemas éticos ou formular a pergunta certa.

Para Cuban, o profissional do futuro precisa justamente disso. Pensamento crítico. Leitura de situações complexas. Capacidade de dialogar entre áreas. Habilidades que parecem abstratas até o mundo real cobrar caro por não tê-las.

E o prazo dele já está batendo à porta.

O relatório Future of Jobs 2025 mostra que 39% das habilidades atuais devem mudar até 2030. Quase 70% dos empregadores colocam pensamento analítico no topo das competências essenciais, seguido por criatividade, resiliência e capacidade de aprender continuamente. O pacote clássico das boas humanidades.

O contraste salta aos olhos: enquanto parte do mundo tenta garantir pensamento crítico para todos, outra parte o trata como “perfumaria curricular”.