"Pluribus": A felicidade como vírus — Parte 2

Série está disponível no Apple TV+. Apple TV+ / Divulgação

O problema não é a máquina pensar, nem mesmo pensar bem demais. O problema é o risco, cada vez mais concreto, de nós desaprendermos a sustentar o pensamento quando ele exige esforço, tempo e uma certa dose de desconforto.

Seria tentador transformar Pluribus em um alerta direto contra a inteligência artificial, o vírus alienígena do nosso tempo, a metáfora perfeita para algoritmos que nos capturam, nos organizam e nos dissolvem em padrões previsíveis. Mas essa leitura é fácil demais, e leituras fáceis raramente explicam fenômenos complexos. A série aponta para algo mais incômodo: a tecnologia não cria o problema, ela o acelera, amplia, escancara e o torna eficiente.

O que Pluribus expõe, com uma clareza quase cruel, é uma fragilidade humana antiga: nossa dificuldade estrutural de conviver com o atrito cognitivo, com a dúvida persistente, com a ideia que não se resolve de imediato e que exige permanecer em suspensão. Os algoritmos apenas fazem isso melhor do que nós jamais conseguimos fazer sozinhos. Eles acomodam desejos, antecipam vontades, filtram conflitos, reduzem o inesperado. Criam ambientes em que raramente somos contrariados e quase nunca obrigados a questionar nosso sistema de crenças ou rever nossas certezas.

Exatamente como o Joining.

A homogeneização não chega como imposição. Ela chega como convite. Aos poucos, de maneira quase imperceptível, vamos perdendo a tolerância ao incômodo intelectual, à leitura longa e profunda, ao argumento que não cabe em um parágrafo bem diagramado. Pensar passa a ser visto como esforço desnecessário. Duvidar vira um sinal de fraqueza. O consenso confortável se torna mais atraente do que a verdade complexa. E, quando nos damos conta, já estamos defendendo com convicção ideias sobre as quais nunca refletimos com profundidade.

No Brasil, esse movimento encontra terreno especialmente fértil. Sérgio Buarque de Holanda descreveu essa inclinação quando falava do homem cordial, não como alguém virtuoso, mas como alguém que evita o conflito, que teme o atrito e que confunde harmonia com maturidade. Preferimos a concordância rápida à discordância produtiva, o clima ameno à conversa difícil, a paz superficial ao debate honesto. Quando surge uma tecnologia capaz de nos manter permanentemente dentro dessa zona de conforto, poupando-nos do esforço de lidar com o diferente, nós a abraçamos sem grande resistência.

O Joining brasileiro não exigiria vírus extraterrestre, nem conspiração sofisticada. Bastaria um feed bem calibrado, um bom sinal de internet e a promessa silenciosa de que ninguém será contrariado além do aceitável.

É nesse ponto que a conversa deixa de ser sobre ficção científica e passa a ser, inevitavelmente, sobre educação. Que tipo de sujeitos estamos formando? Pessoas capazes de sustentar o desconforto de uma ideia nova até que ela faça sentido, mesmo quando isso exige tempo, frustração e revisão de certezas? Ou consumidores de respostas prontas, rápidas e indolores, que atravessam o cérebro sem deixar marcas, sem produzir deslocamento, sem gerar transformação real?

Carol Sturka não é heroína porque seja especialmente corajosa, brilhante ou admirável. Ela é heroína porque é incômoda. Para os outros e para si mesma. Sua infelicidade não é um problema a ser corrigido, mas um sinal de resistência, a evidência de que ainda há nela algo que se recusa a trocar a complexidade do real pelo conforto do consenso.

Na escola, essa figura tem nome, corpo e rotina: professor.

O professor é aquele que insiste na pergunta quando todos pedem a resposta, que apresenta o texto difícil quando o resumo resolveria, que provoca o debate quando o silêncio seria mais eficiente do ponto de vista operacional. Não por teimosia, nem por nostalgia, mas por compreender algo essencial: é no atrito que a aprendizagem acontece, e é na fricção entre ideias que o pensamento ganha densidade.

Formar pessoas assim dá trabalho. Exige tempo, paciência, escuta e uma tolerância elevada à ingratidão. O atalho está sempre disponível, oferecendo eficiência, fluidez e aparente tranquilidade: entregar respostas prontas, suavizar conflitos, reduzir o pensamento ao mínimo necessário para que ninguém se sinta desconfortável. Esse é o caminho do Joining. Paz em troca de alma.

Talvez seja por isso que Pluribus tenha tocado um nervo tão exposto. A série nos obriga a reconhecer algo que preferimos manter em silêncio: em vários momentos, nós também gostaríamos de ser assimilados. Pensar cansa, sustentar a dúvida dói. E admitir essa tentação em nós mesmos é o primeiro passo para resistir a ela.

Pluribus não é uma série sobre alienígenas. É uma série sobre escolhas, sobre o preço da consciência e sobre um direito cada vez mais raro: o direito de ser infeliz porque se pensa, porque se questiona, porque se recusa a viver em um mundo excessivamente arrumado.

Se o Joining batesse à sua porta amanhã, prometendo paz eterna em troca da sua individualidade, você resistiria?