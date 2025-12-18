"Pluribus": A felicidade como vírus — Parte 1

Série está disponível na Apple TV+. Apple TV / Divulgação

Imagine acordar amanhã e descobrir que o mundo, enfim, sossegou. Não por acordo, nem por maturidade coletiva, mas por desistência silenciosa. O vizinho não reclama, o chefe não pressiona e o tiozão que costumava estragar o almoço com opiniões inflamadas agora sorri, passa a salada e concorda com tudo. A vida segue sem tensão e sem atrito, sem conflito. Funciona.

Parece o sonho cansado de qualquer sociedade exausta. Em Pluribus, série da Apple TV+ que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da plataforma e de todo o mundo do streaming, isso é o começo do fim.

A premissa é desconcertantemente simples. Um vírus de origem extraterrestre transforma quase toda a humanidade em uma mente coletiva pacífica, satisfeita e serena. Não há guerra, não há disputas, não há angústia. Esse processo recebe um nome quase simpático: Joining. A adesão. O pertencimento. A junção. Apenas treze pessoas no planeta são imunes.

Entre elas está Carol Sturka, uma escritora de fantasia que já era profundamente infeliz antes da invasão. Não infeliz no sentido romântico, produtivo ou heroico. Infeliz mesmo. Irritada, amarga, deslocada. Alguém que não se encaixa. Em Pluribus, isso não é um defeito de personalidade. É um sistema imunológico.

O título da série dialoga com o lema americano E pluribus unum — de muitos, um. A pergunta que a série lança é inquietante: e se o “um” não significar união, mas dissolução? E se a harmonia exigir, como pedágio, a renúncia daquilo que nos torna singulares?

Há quase três séculos, o poeta Thomas Gray escreveu um verso que atravessou gerações porque nunca deixou de ser verdadeiro: “onde a ignorância é bênção, ser sábio é tolice”. A consciência dói. Ver dói. Pensar dói. Carol está desolada porque enxerga. E quem enxerga não encontra descanso fácil.

Platão sabia disso. No mito da caverna, o prisioneiro que sai não encontra libertação imediata, mas dor. Os olhos ardem, o mundo real é confuso, e o impulso de voltar às sombras é quase irresistível. A sabedoria não vem como prêmio; vem como fardo. Carol carrega esse fardo como quem atravessa a semana com uma ressaca moral permanente: reclamando, mas consciente demais para se anestesiar.

Pluribus subverte a distopia clássica. Em 1984, há opressão explícita. Em Admirável Mundo Novo, há anestesia química. Em ambos, existe algo contra o que lutar: um tirano, uma máquina, uma droga. Aqui, não. A mente coletiva não impõe. Ela acolhe, ajusta, acomoda, e espera. Ela planeja com paciência cósmica.

É muito mais difícil resistir a algo que te faz sentir bem.

Esse é o veneno sofisticado da série. Não há violência, censura, coerção. Há conforto, alívio, paz... E, exatamente por isso, a pergunta central não é “como lutar?”, mas “por que lutar?”. Quem se oporia a um mundo sem sofrimento?

Talvez por isso, Pluribus incomode tanto. A série não nos confronta com um futuro impossível. Ela apenas empurra até o limite uma tentação antiga do imaginário coletivo: a de trocar liberdade por tranquilidade, complexidade por consenso, consciência por paz interior.

O apocalipse, aqui, não vem em forma de explosão. Vem em forma de descanso.

E isso nos leva a uma perturbação inevitável. Se a maior ameaça não é a dor, mas o alívio… quem, afinal, ainda teria forças para resistir?