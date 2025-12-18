Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Sociedade exausta
Opinião

"Pluribus": A felicidade como vírus — Parte 1

O que a série mais assistida do momento tem a nos ensinar sobre algoritmos, educação e o direito de ser infeliz

Rafael Parente

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS