O que a IA já pode fazer pelo seu dia a dia, mas ninguém te contou direito

São 7h43. O café esfria na mesa enquanto Marcos encara o grupo de WhatsApp da escola do filho. Quarenta e sete mensagens nas últimas horas. Figurinhas de bom dia, debate sobre o lanche coletivo, uma mãe perguntando se amanhã tem aula, respostas desencontradas, uma foto borrada de um aviso que ninguém consegue decifrar. Em algum lugar daquele pântano digital está uma informação útil: o horário da reunião de pais.

Ele desiste. Digita a pergunta, torcendo para não ser o quinto a fazê-lo.

O que ele não sabe é que poderia ter colado as cem últimas mensagens da conversa numa janela de inteligência artificial e pedido: “me diz o que importa aqui”. Em dez segundos, teria a resposta: reunião quinta às 19h, trazer uma foto das últimas férias, confirmar presença até quarta. Sem desperdício de tempo e sem sofrimento matinal.

Marcos não é avesso à tecnologia e usa a IA com frequência. Pede ajuda para melhorar e-mails e já recorreu a ela para avaliar currículos. Mas nunca imaginou que a mesma ferramenta serviria para isso: domar o caos miúdo do cotidiano, esse que devora tempo sem que a gente perceba.

É aí que mora o desperdício oculto. A maioria continua usando a IA como editor de texto vitaminado: “me faz um texto”, “resume isso”, “traduz aquilo”. É como ter uma orquestra inteira e pedir que ela toque só uma nota.

Existe um outro tipo de uso, menos óbvio e mais transformador. É quando a IA deixa de fazer por você e passa a pensar e criar com você. Ela aguça o seu julgamento em vez de substituí-lo e redireciona o seu esforço para o que realmente importa.

Já tem gente fazendo assim. E tem até um novo tipo de competência emergindo: criatividade apoiada por IA. Uma procuradora, por exemplo, que antes de uma negociação difícil pede à IA para simular o cliente mais exigente. Ela ensaia objeções, testa argumentos e encontra furos para chegar à conversa real um passo à frente. Ou o professor que configurou a IA para ajudar a filha apenas com perguntas. Nada de respostas prontas, apenas a co-criação de um caminho que ela precisa desbravar. A menina reclama, mas aprende.

No cotidiano, pequenos usos viram libertação. Fotografar itens da geladeira e pedir uma receita que aproveite o que está quase perdendo a validade. Ou gravar um áudio despejando o “brain dump” do dia: tarefas, preocupações e lampejos. Depois, receber de volta uma triagem clara que mostra o que é urgente, o que pode esperar e o que é só ansiedade disfarçada de atraso.

Quando a imaginação se abre, usos surpreendentes, poéticos e plenamente possíveis começam a aparecer. A IA vira uma espécie de arqueóloga de dados pessoais: você reúne anos de notas soltas, rascunhos e documentos esquecidos e pede que ela encontre padrões, ideias recorrentes e projetos inacabados que talvez mereçam uma segunda chance. Ou funciona como organizadora digital ao revisar newsletters e contatos para sugerir o que já não tem vínculo com quem você é hoje. Há ainda a função de simuladora de futuros possíveis: “se eu mantiver este hábito por cinco anos, o que poderei conquistar?”. A resposta vem em projeções baseadas em trajetórias de pessoas parecidas com você.

Isso parece ficção científica, mas está aí, pronto para você. Muitas vezes, o problema nem é falta de acesso, mas de imaginação.

Aqui entra o fio que vai costurar esta série de textos dessa coluna: nenhuma dessas possibilidades funciona sem algo que só os humanos têm. A IA não sente quando está errada. Não percebe desconforto ético. Não identifica que a pergunta que você fez talvez não seja a pergunta que precisava fazer naquele contexto específico. Ela amplifica tanto as qualidades quanto as limitações.

Por isso, cada uso que vamos explorar nas próximas semanas virá acompanhado de uma pergunta silenciosa: onde termina a ampliação e começa a muleta? Em que momento a ferramenta te ajuda a pensar melhor e a partir de que ponto ela começa a pensar no seu lugar?

Nas próximas colunas, vamos explorar um universo de possibilidades: a IA como parceira de raciocínio, organizadora do caos mental, tutora socrática, treinadora de conversas difíceis, e assistente doméstica. E, sempre presente, talvez um dos aspectos mais importantes dessa discussão: quando não usar.

Usar inteligência artificial é simples. O desafio é lembrar por que você quer usá-la e o que escolhe continuar fazendo sozinho.