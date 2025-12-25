O desconforto da ausência humana 

Acredito que, no médio e longo prazo, produções feitas com humanos tendem a ser mais valorizadas. Reynaldo / stock.adobe.com

Os olhos não piscavam direito. Era um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas havia algo errado nos rostos que atravessavam a tela: expressões que duravam meio segundo a mais, sorrisos que não chegavam aos olhos, corpos que se moviam com uma fluidez estranha, como personagens de novela reprisada em velocidade errada.

Na primeira semana de dezembro, o McDonald's da Holanda lançou um comercial de Natal inteiramente gerado por inteligência artificial. Quarenta e cinco segundos de sátira natalina. Papai Noel preso no trânsito, ciclistas escorregando no gelo, jantares queimados, famílias à beira de um colapso emocional que nem o 13º resolveria. A trilha parodiava It's the Most Wonderful Time of the Year, trocando “maravilhosa” por “terrível”. A mensagem final era simples: diante do caos, o refúgio seria um Big Mac.

O comercial durou poucos dias no ar. A reação nas redes foi tão negativa que a empresa primeiro desativou os comentários, depois removeu o vídeo. “Sem alma”, escreveu um espectador. “O anúncio mais horrível que vi este ano”, disse outro, num campeonato concorrido. O McDonald's reconheceu publicamente que tudo aquilo foi “uma lição importante”.

O que exatamente incomodou? A produtora responsável defendeu o trabalho com argumentos respeitáveis: sete semanas de dedicação, milhares de tomadas geradas por algoritmo, uma engenharia técnica de dar inveja a muito estúdio tradicional. Nada disso resolveu o problema central. O público sentiu frieza onde deveria sentir identificação. Sentiu simulação onde esperava presença. Sentiu algo parecido com aquele atendimento automático que repete “sua ligação é muito importante” enquanto você envelhece na linha.

Não foi um caso isolado. Coca-Cola e Globo enfrentaram reações parecidas em campanhas recentes feitas com inteligência artificial. Mas o episódio do McDonald's me fez pensar em algo que vai além da publicidade, e que talvez diga mais sobre nós do que sobre as máquinas.

Se não nos importamos se uma propaganda na TV tem atores humanos ou é inteiramente gerada por algoritmos, deveríamos também não nos importar se videoaulas usadas nas escolas têm professores de verdade ou são totalmente produzidas por inteligência artificial?

Não coloco isso como resposta pronta, mas como incômodo. Um incômodo que toca numa questão maior, antiga e desconfortável. O meio não é, também, mensagem? Quando escolhemos substituir a presença humana, estamos apenas trocando uma ferramenta ou estamos dizendo algo sobre o valor que damos à relação, à autoria, à mediação?

Se aceitamos que “tanto faz” quem ou o quê está na tela, começamos a tratar a educação como logística de conteúdo, confundindo o ato de informar com o ato de formar, como se ensinar fosse parecido com entregar comida por aplicativo, desde que chegue rápido e quente. Uma videoaula com professor humano diz, silenciosamente, que alguém dedicou tempo, preparo e intenção a você. Uma videoaula gerada por IA diz o quê, exatamente?

O curioso é que o público do McDonald's sentiu essa diferença, mesmo sem conseguir explicá-la com palavras. E se essa percepção surgiu numa propaganda de 45 segundos, o que acontece numa relação pedagógica que dura meses ou anos, atravessando dúvidas, erros, descobertas e silêncios?

Acredito que, no médio e longo prazo, produções feitas com humanos tendem a ser mais valorizadas justamente por aquilo que não é escalável nem perfeitamente simulável: a presença, o acaso, a imperfeição significativa, o improviso que nasce do encontro. A inteligência artificial pode ampliar possibilidades, e deve. Mas não deveria ser usada para apagar presenças.