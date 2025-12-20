IA de bolso: o advogado do diabo

Se você pede à IA para confirmar o que já acredita, ela vira torcida organizada. tippapatt / adobe.stock.com

Marina saiu da reunião com aquela sensação perigosa de que tudo parecia fazer sentido. O plano estava redondo, os argumentos alinhados, o discurso pronto para a semana seguinte, e era exatamente aí que morava o problema. Decisões ruins costumam nascer da harmonia excessiva, quando ninguém discorda, as ideias seguem sem resistência e o pensamento não encontra atrito suficiente para testar as próprias certezas.

No caminho de volta, Marina fez algo que não tinha tentado antes. Abriu uma janela de inteligência artificial e escreveu: “Ataque essa ideia. Procure falhas, riscos ocultos e pressupostos frágeis. Seja implacável.” A resposta veio rápido, não como sentença, mas como desconforto organizado, na forma de perguntas incômodas, cenários negligenciados e suposições que pareciam sólidas, mas não eram. O plano não desmoronou, mas perdeu o conforto excessivo e, justamente por isso, ficou melhor.

A maioria das pessoas usa a IA como confirmação elegante do que já pensa. Pede textos mais bonitos, argumentos mais convincentes, respostas mais rápidas e, nesse modo, a tecnologia vira espelho: reflete suas ideias, amplia seus vieses e devolve tudo com aparência de precisão. Mas existe outro uso, menos óbvio e bem mais efetivo: transformar a IA em um advogado do diabo portátil, alguém que você convoca não para concordar o tempo todo, mas para discordar com método e te forçar a melhorar seus argumentos.

Esse papel é raro. Nas equipes, quem questiona demais é tido como entrave. Entre amigos, quase ninguém se dispõe a desmontar nossas narrativas internas. A IA aceita esse papel sem melindre, não se ofende, não se cansa e não tem interesse em preservar o seu ego, apesar da tendência inicial de só te agradar.

Na prática, o gesto é simples. Para uma decisão de carreira: “Estou inclinado a aceitar essa proposta por esses motivos, me diga o que estou ignorando.” Para um projeto: “Esse é meu plano, faça as perguntas que um investidor cético faria.” Para uma conversa difícil: “Vou dizer isso ao meu filho, simule a reação mais defensiva que ele poderia ter.” Para uma explicação: “Preciso apresentar esse conceito, finja que não entendeu nada e me faça as perguntas mais básicas.”

Você não pode e não deve seguir tudo o que a IA aponta, mas a sua lógica, o seu modus operandi e o seu sistema de crenças amadurecem quando encontram resistência inteligente.

Atenção para uma armadilha: Se você pede à IA para confirmar o que já acredita, ela vira torcida organizada; se pede para revelar onde pode estar errado, ela vira ferramenta cognitiva. A diferença é mínima na linguagem e profunda no efeito. E há momentos em que não deve ser usada. Decisões morais, afetivas ou existenciais pedem presença real ao invés de simulação. Nem toda dúvida precisa de contra-argumento, assim como nem todo silêncio precisa ser preenchido.

E a Marina? Na semana seguinte, ela apresentou o plano. Houve perguntas, fáceis e difíceis, e ela estava pronta.

Usar inteligência artificial como advogado do diabo não garante decisões perfeitas, mas algo mais raro: decisões menos ingênuas. Para testar: antes de defender uma ideia que parece pronta demais, descreva-a para a IA e peça uma crítica honesta. Se incomodar, o exercício está funcionando.