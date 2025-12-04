A professora que ensinou a IA a ensinar

Sem esse filtro humano, a IA é só um barulho bonito. Sengchoy Int / stock.adobe.com

Ana mantinha o livro fechado. Júlia batucava na carteira. Pedro estava deitado sobre o braço, olhando para o nada. A tela piscava: “Próxima atividade disponível”. Beatriz olhou para a turma, olhou para a tela e fez a única coisa sensata a essa altura: ignorou a máquina.

Foi ali, naquele instante aparentemente banal, que ela fez algo que nenhuma IA faz sozinha: interrompeu o fluxo, respirou fundo e decidiu reorganizar completamente a aula. A tecnologia pode ser veloz, precisa e útil. Mas quem sente a sala, quem percebe quando a turma não está bem, é o professor.

Na segunda-feira, um dia antes, isso já tinha ficado claro. Beatriz abriu o painel com 47 atividades sugeridas pela plataforma. À primeira vista, todas pareciam importantes. Mas, para ela, quase todas estavam longe da vida real da turma. Eram atividades corretas do ponto de vista pedagógico, mas não estavam conectadas com o que os alunos estavam vivendo naquele momento.

Ela descartou 44 atividades sem dó e ficou com três. Escolheu uma delas porque conversava diretamente com a ansiedade que Pedro tinha demonstrado na semana anterior ao trabalhar com equações. Era uma atividade que fazia sentido, que poderia mobilizar a turma e ajudar Pedro a se superar.

Esse é o gesto que muitos chamam, nem sempre de forma clara, de “curadoria”. Em palavras simples: ajudar os alunos a encontrar o que realmente importa e evitar que a tecnologia despeje tarefas que cansam, irritam ou desconectam. Sem esse filtro humano, a IA é só um barulho bonito: rápido, organizado, mas inútil.

Na terça-feira, a plataforma sugeriu um exercício genérico: “Calcule a área do retângulo”. Beatriz leu, franziu a testa e reescreveu: “Quantos azulejos a avó do Pedro precisa comprar para reformar o banheiro?”. De repente, algo acendeu na turma. A atividade deixou de ser uma conta abstrata e virou uma situação real, com cheiro de casa e de vida. A IA sugere. O professor traduz. E essa tradução dá sentido à aprendizagem.

Na quarta-feira, a plataforma mostrava um painel impecável: Júlia tinha terminado todas as atividades em vinte minutos, enquanto Ana ainda estava na primeira. Para a IA, ambas estavam “no fluxo”, cada uma no seu tempo. Mas Beatriz sabia que aquilo era apenas parte da história. Aproximou as duas, propôs que uma ajudasse a outra, reorganizou a sala em duplas e, depois, em trios. Ajustou o ritmo, trocou o tempo das tarefas, abriu espaço para conversa. A IA mede velocidade. O professor percebe o ritmo. E ritmo não está no gráfico, está no corpo da aula.

Na quinta-feira, a tecnologia apontou um alerta vermelho: “queda de 30% no desempenho de Lucas”. O número parecia dramático. Mas Beatriz viu outra coisa. Lucas estava mais quieto do que o normal, mais encolhido, mais distante. Havia ali um pedido silencioso que sistemas não detectam. Ela se aproximou sem pressa, perguntou se ele precisava de ajuda e deixou espaço para que ele falasse, ou não. Foi o começo de uma conversa importante. O algoritmo vê padrões enquanto o professor vê pessoas.

E assim a semana foi passando, com a própria IA funcionando melhor justamente porque havia alguém como Beatriz para interpretá-la, ajustar suas sugestões, ignorar recomendações quando necessário e transformar dados em decisões humanas.

Essa é a parte que raramente aparece no debate público. A tecnologia só amplia o trabalho docente quando encontra, do outro lado da tela, alguém que exerce quatro movimentos fundamentais: curadoria (escolher o que realmente importa), edição (adaptar com sentido), coreografia (ajustar o ritmo) e mentoria (acompanhar de perto quem mais precisa).

Sem isso, a IA é simplesmente limitada.

É por isso que políticas públicas precisam ter um olhar que vá além de ferramentas, modismos e slogans. Uma boa plataforma pode ajudar, mas são o tempo protegido para planejamento, a formação crítica dos professores, a escuta das escolas e a infraestrutura mínima que determinam se a IA vai potencializar o impacto ou reforçar desigualdades.

No fim das contas, a inteligência artificial amplifica o que encontra.

E a pergunta que fica é simples: estamos ampliando a eficiência ou a existência?

A resposta não está no algoritmo. Está na decisão de Beatriz ao reorganizar a aula, na coragem de escolher três atividades entre 44, no cuidado ao parear Ana e Júlia, na escuta ativa e silenciosa oferecida a Lucas.

A resposta está, afinal, naquilo que ainda nos faz humanos.