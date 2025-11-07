Travessias do professor ampliado, parte 3: o novo chamado ético dos professores

Imagem criada pela inteligência artificial Perplexity. Perplexity / Reprodução

Por trás de cada linha de código, há uma escolha humana. Em cada algoritmo que entra na escola, há um conjunto de valores, intenções e prioridades quase nunca declarados. Por isso, o primeiro ato de um professor ampliado diante da tecnologia é desconfiar da sua suposta neutralidade.

Ninguém é neutro no mundo. Essa afirmação, feita décadas antes da era digital, aplica-se hoje também aos algoritmos que atravessam a educação. O professor ampliado vai além de utilizar esses sistemas, ele os interroga: quem programou, com quais dados, a serviço de quê, o que é dito e o que é silenciado?

O cientista Stuart Russell, pioneiro da inteligência artificial, cunhou um termo revelador: misspecified objectives. Quando algoritmos otimizam metas mal formuladas, tornam-se eficientes em produzir resultados errados, como um professor brilhante que corrige provas sem perceber que as perguntas estavam erradas. Essa lógica abstrata se materializa com gravidade nas salas de aula, onde algoritmos têm reproduzido e amplificado desigualdades históricas.

É o preconceito codificado.

Ele não nasce na máquina.

Nasce do status quo e das estruturas sociais que a alimentam.

Na educação, o risco é ainda maior. Bases de dados pouco diversas moldam trajetórias inteiras. Escolas privadas adaptam ferramentas com suporte técnico especializado, enquanto redes públicas recebem sistemas prontos, sem mediação crítica. O resultado é previsível: a desigualdade se digitaliza.

🧭 O mapa da mente algorítmica

Estudos internacionais mostram que os modelos de linguagem, como o GPT, refletem as culturas que mais contribuíram com dados digitais para seu treinamento. No mapa abaixo, as nações em vermelho, majoritariamente anglófonas (que têm o inglês como língua oficial ou dominante), estão mais próximas do modo de “pensar” desses sistemas.

O Brasil aparece em posição intermediária, entre o eixo anglófono e o latino-americano. Esse gráfico ilustra a tese central desta coluna: os algoritmos não são neutros. Eles carregam valores, prioridades e perspectivas culturais. Cabe ao professor reconhecer essas distorções e formar alunos capazes de mediá-las criticamente.

Mapa cultural mostrando a proximidade entre países e o modo de pensar do GPT. Pesquisa internacional sobre vieses culturais em IA / Divulgação

Mas há resistência organizada, e ela nasce, mais uma vez, na sala de aula. No Brasil, o projeto IAgora Brasil, parceria entre a Universidade de Brasília e a FAPDF, forma mil professores da rede pública com 180 horas de atividades que articulam a Base Nacional Comum, a Estratégia Brasileira de IA e os marcos da UNESCO. O diferencial está no processo: professores compartilham práticas, co-editam materiais, revisam prompts para torná-los culturalmente pertinentes e se reconhecem como parte de uma rede em movimento.

No Vietnã, o projeto Empowering Digital Learning for All usa serious games para formar professores rurais. “Garantimos que a IA seja usada de forma ética, inclusiva e responsável”, afirma Silvia Danailov, representante do UNICEF no país.

A UNESCO já formou mais de 4.500 docentes em competências críticas para o uso pedagógico da IA, sempre reforçando que o professor, como mediador ético, é insubstituível. No Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação pressiona o Conselho Nacional de Educação para incluir diretrizes de IA na formação docente, um sinal de que justiça algorítmica não se constrói sem mobilização coletiva.

Como, então, identificar esses vieses no chão da escola? Basta começar com perguntas incômodas:

Quando um algoritmo sugere um caminho, quais estudantes são sistematicamente encaminhados para percursos mais desafiadores, e quais são empurrados para trilhas limitantes?

A ferramenta permite diálogo e revisão crítica, ou sua palavra é um automatismo incontestável?

Há espaço na plataforma para que a cultura, a língua e a história da comunidade escolar estejam presentes, ou somos forçados a calar nossas particularidades?

E, por fim, uma pergunta fundamental: quem é o dono dos dados? O que acontece com os dados dos alunos e professores? Qual é a segurança dessa resposta? Ela revela onde está o poder.

Formar professores para a ética na IA é formar para a democracia. É criar espaços onde docentes analisem e, quando necessário, reprogramem tecnologias, atuando como protagonistas na construção de um futuro educacional justo e plural.

O professor ampliado que interroga algoritmos não é tecnófobo nem tecnófilo ingênuo. Essa mediação crítica transforma o educador em guardião da justiça algorítmica. Ele constrói pontes entre tecnologia e cultura, técnica e afeto. Protege a equidade quando o código ameaça reproduzir exclusões.

E assim se completa a travessia.

Da escuta que a máquina não vê, passando pelo território que a tecnologia deve aprender, até este chamado final pela justiça algorítmica. O professor ampliado é aquele que, no centro da tormenta digital, segue lembrando: a máquina pode calcular com precisão absoluta, mas só o olhar humano é guardião da justiça.

Em cada algoritmo, um espelho de quem somos.

Em cada professor, a possibilidade eterna de escolhermos ser melhores.