Travessias do professor ampliado, parte 1: o que a máquina não vê

Imagem criada pela inteligência artificial Perplexity. Perplexity / Reprodução

As máquinas calculam com exatidão. O olhar humano reconhece a lágrima, o silêncio e o brilho nos olhos. Essa diferença fundamental marca o início de uma travessia que a maioria dos professores está fazendo em todo o mundo: descobrir o que, em nós, a inteligência artificial jamais poderá substituir.

Em mais de dois mil distritos escolares dos Estados Unidos, uma experiência ajuda a desenhar essa fronteira. Pesquisas conhecidas como Panorama Social-Emotional Learning (SEL) Surveys mapeiam o bem-estar de estudantes do 3º ao 12º ano. Jovens respondem questionários sobre empatia, autorregulação e senso de pertencimento. Os dados se transformam em mapas de calor coloridos e relatórios que revelam picos de ansiedade, desengajamento e solidão.

Mas eis o ponto mais importante: enquanto a tecnologia organiza os sinais invisíveis, são os professores que transformam esses sinais em acolhimento. Em distritos como Lake Washington, no estado de Washington, e West Des Moines, em Iowa, quando os relatórios apontam aumento de tensões, abrem-se rodas de escuta. Quando a sensação predominante é a de pertencimento, celebra-se em comunidade. Entre a hesitação de uma pergunta, a chegada angustiada e a dúvida que não cabe no papel, habita um tipo de silêncio que nenhum algoritmo traduz; e é justamente aí onde mora a potência do professor em travessia.

Como alerta a pesquisadora Sherry Turkle, em meio ao excesso de telas corremos o risco de perder a força transformadora da conversa e da presença. A pedagogia do encontro se vê ameaçada de ser silenciada. O risco maior não é sermos superados pelas máquinas, mas esquecermos do que só o humano pode oferecer: a arte de transformar dados em cuidado, silêncio em escuta, erro em possibilidade.

No Brasil, a consciência deste risco gera reações. No Piauí, iniciativas de inteligência artificial em escolas como o CETI Paulo Freire dialogam com projetos comunitários, mostrando que tecnologia só se torna cultura viva quando mediada pelo educador. Professores e professoras não se limitam ao uso das ferramentas. Eles as interrogam, adaptam e humanizam.

Ser professor ampliado é exatamente isso: usar a tecnologia para filtrar o ruído, liberando tempo e energia para sua ferramenta mais humana e insubstituível: a escuta. É reconhecer o potencial do digital sem abdicar da humanidade, é ler algoritmos criticamente e reafirmar sua presença viva no centro do processo educativo.

Essa ampliação não é simples ou linear. Como apontam relatórios recentes da UNESCO, ela exige coragem, apoio político, formação contínua e espaços de diálogo coletivo. Mas o primeiro passo é sempre o mesmo: reconhecer que, enquanto as máquinas processam o visível, cabe a nós cultivar o invisível.

A pensadora bell hooks já lembrava: o ensino transformador nasce do encontro, do cuidado e da escuta que desperta. Em tempos de algoritmos, o gesto mais transformador pode ser o de escutar de verdade. Pois, mesmo quando a máquina calcula com precisão milimétrica, é o cuidado humano que desperta a centelha da aprendizagem.