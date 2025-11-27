Quando a máquina diz que a criança não tem futuro

Uma criança de 12 anos resolvia exercícios quando a tela exibiu uma recomendação automática: “sugerimos atividades mais fáceis”. Ela fechou o notebook e não quis mais continuar. Não era preguiça. Era a frustração de ter sido medida por uma lógica que ninguém explicou.
É aqui que começa um dos debates mais urgentes da educação contemporânea: quem responde pelo julgamento inexplicado que uma máquina faz sobre uma criança?
No livro O Professor Ampliado*, mostro que a inteligência artificial educacional nunca é neutra. Cada recomendação, cada correção, cada trilha adaptativa carrega escolhas humanas, e toda escolha na educação precisa, necessariamente, passar por um filtro ético: privacidade, pertencimento territorial, autonomia, acessibilidade, diversidade linguística, possibilidade de contestar erros. Quando isso não acontece, a tecnologia deixa de apoiar e passa a ferir.
Algumas experiências ensinam caminhos melhores. No Rio Grande do Sul, o projeto Nhu Porã reuniu professores e estudantes guarani para adaptar ferramentas digitais à sua língua e aos seus modos de aprender. Ali, a tecnologia se curva à cultura, e não o contrário. A ética é transformada em prática.
Na Austrália, o AI Ally enfrentou o cyberbullying sem retirar autonomia das vítimas. O chatbot só age quando é autorizado pelo estudante. Nada é feito sem consentimento. A lógica por trás dessa programação é simples: a boa tecnologia empodera em vez de enfraquecer.
Essas histórias convergem para uma mesma pergunta: como proteger crianças em um mundo mediado por algoritmos que ninguém vê, mas que influenciam comportamentos, crenças e decisões profundas?
E é justamente quando a tecnologia falha, ou quando interpreta mal, que a ética aparece. Várias escolas tem visto essa cena: a professora que lê um relatório gerado por IA e decide ignorá-lo porque viu, no meio do agito da aula, um brilho ou uma angústia que nenhum dado capturou. O protocolo de segurança mais avançado do país continua sendo o professor, com seu gesto silencioso e seu vínculo com cada aluno.
Por isso, as políticas públicas precisam ter a ética como norte, não o entusiasmo. Infraestrutura mínima, formação crítica em IA, comitês escolares com participação de professores, estudantes e famílias — tudo isso é condição para que a tecnologia não se torne mais uma forma de exclusão.
No fim das contas, não estamos falando de algoritmos, mas de infância, de futuro e de algo que não cabe nos relatórios. Estamos falando de dignidade.
Quando uma máquina emite um juízo sobre uma criança, não é o futuro dela que está sendo medido, mas o nosso presente que está sendo julgado. Se até a infância começa a ser filtrada por algoritmos invisíveis, a pergunta que fica é simples: quem garante que continuaremos reconhecendo cada estudante pelo que é e tem potência para ser, e não pelo que a tela diz que ele será?
Três perguntas éticas para qualquer tecnologia escolar
Antes de adotar uma ferramenta digital, professores, famílias e gestores podem começar por três perguntas simples:
1. Ela respeita a privacidade e os dados das crianças?
Quem vê o quê? Onde fica guardado? Com quem é compartilhado?
2. Ela permite entender como chegou às recomendações ou correções?
Se o professor não compreende o resultado de uma avaliação, é sinal de alerta.
3. Ela funciona para todas as crianças?
Inclui Libras, leitura simplificada, diversidade cultural, alternativas offline?
Se qualquer resposta for “não sei”, é cedo para colocar nas mãos de uma criança.
*Quem quiser se aprofundar no tema e conhecer outras ferramentas, práticas e protocolos pode baixar gratuitamente o livro “O Professor Ampliado”, disponível para download aqui.