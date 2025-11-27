Quando a máquina diz que a criança não tem futuro

Toda escolha na educação precisa, necessariamente, passar por um filtro ético. devenorr / stock.adobe.com

Uma criança de 12 anos resolvia exercícios quando a tela exibiu uma recomendação automática: “sugerimos atividades mais fáceis”. Ela fechou o notebook e não quis mais continuar. Não era preguiça. Era a frustração de ter sido medida por uma lógica que ninguém explicou.

É aqui que começa um dos debates mais urgentes da educação contemporânea: quem responde pelo julgamento inexplicado que uma máquina faz sobre uma criança?

No livro O Professor Ampliado*, mostro que a inteligência artificial educacional nunca é neutra. Cada recomendação, cada correção, cada trilha adaptativa carrega escolhas humanas, e toda escolha na educação precisa, necessariamente, passar por um filtro ético: privacidade, pertencimento territorial, autonomia, acessibilidade, diversidade linguística, possibilidade de contestar erros. Quando isso não acontece, a tecnologia deixa de apoiar e passa a ferir.

Algumas experiências ensinam caminhos melhores. No Rio Grande do Sul, o projeto Nhu Porã reuniu professores e estudantes guarani para adaptar ferramentas digitais à sua língua e aos seus modos de aprender. Ali, a tecnologia se curva à cultura, e não o contrário. A ética é transformada em prática.

Na Austrália, o AI Ally enfrentou o cyberbullying sem retirar autonomia das vítimas. O chatbot só age quando é autorizado pelo estudante. Nada é feito sem consentimento. A lógica por trás dessa programação é simples: a boa tecnologia empodera em vez de enfraquecer.

Essas histórias convergem para uma mesma pergunta: como proteger crianças em um mundo mediado por algoritmos que ninguém vê, mas que influenciam comportamentos, crenças e decisões profundas?

E é justamente quando a tecnologia falha, ou quando interpreta mal, que a ética aparece. Várias escolas tem visto essa cena: a professora que lê um relatório gerado por IA e decide ignorá-lo porque viu, no meio do agito da aula, um brilho ou uma angústia que nenhum dado capturou. O protocolo de segurança mais avançado do país continua sendo o professor, com seu gesto silencioso e seu vínculo com cada aluno.

Por isso, as políticas públicas precisam ter a ética como norte, não o entusiasmo. Infraestrutura mínima, formação crítica em IA, comitês escolares com participação de professores, estudantes e famílias — tudo isso é condição para que a tecnologia não se torne mais uma forma de exclusão.

No fim das contas, não estamos falando de algoritmos, mas de infância, de futuro e de algo que não cabe nos relatórios. Estamos falando de dignidade.

Quando uma máquina emite um juízo sobre uma criança, não é o futuro dela que está sendo medido, mas o nosso presente que está sendo julgado. Se até a infância começa a ser filtrada por algoritmos invisíveis, a pergunta que fica é simples: quem garante que continuaremos reconhecendo cada estudante pelo que é e tem potência para ser, e não pelo que a tela diz que ele será?

Leia Mais IA na sala de aula: o que os pais precisam saber

Três perguntas éticas para qualquer tecnologia escolar

Antes de adotar uma ferramenta digital, professores, famílias e gestores podem começar por três perguntas simples:

1. Ela respeita a privacidade e os dados das crianças?

Quem vê o quê? Onde fica guardado? Com quem é compartilhado?

2. Ela permite entender como chegou às recomendações ou correções?

Se o professor não compreende o resultado de uma avaliação, é sinal de alerta.

3. Ela funciona para todas as crianças?

Inclui Libras, leitura simplificada, diversidade cultural, alternativas offline?

Se qualquer resposta for “não sei”, é cedo para colocar nas mãos de uma criança.