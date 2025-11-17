IA na sala de aula: o que os pais precisam saber

Quando os pais se informam e dialogam, ajudam as escolas a usar a IA de forma responsável. Perplexity / Reprodução

Adaptação comentada e contextualizada do artigo What Parents Need to Know About AI in the Classroom, publicado pela Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), com reflexões sobre o papel das famílias na era digital.

Um novo capítulo da aprendizagem

A inteligência artificial já chegou às escolas, ela corrige textos, sugere atividades e cria tutores virtuais. Nos Estados Unidos, muitas redes já pedem que pais e alunos assinem termos de “uso responsável de IA”. O gesto simboliza um tempo em que as máquinas entram na educação antes mesmo de sabermos bem como lidar com elas.

Victor Lee, pesquisador da Stanford HAI, resume o desafio: “As crianças estão bem à frente na corrida da compreensão da tecnologia, e as escolas estão tentando alcançá-las.” A lição serve também para os pais brasileiros: compreender o que está acontecendo, buscar participar das decisões e conversar abertamente com os filhos sobre ética, limites e possibilidades da IA.

1. Entenda como a escola usa a IA

Nos EUA, a IA já aparece em atividades de idiomas, matemática e ciências. Plataformas como Duolingo, Khan Academy e Kahoot incorporam tutores virtuais, enquanto estudantes usam ferramentas como ChatGPT ou Gemini para pesquisar e redigir textos. O resultado é ambíguo: mais oportunidades de aprendizagem, mas também mais riscos de dependência e confusão sobre autoria.

E no Brasil? Aqui, a maioria das escolas ainda não tem diretrizes definidas para o uso de IA. Os professores estão aprendendo na marra, entre entusiasmo e cautela.

Mas há exceções inspiradoras: o estado do Piauí vem sendo referência nacional e internacional ao integrar a IA em suas políticas de formação docente e gestão da aprendizagem. O segredo está em unir tecnologia, intencionalidade pedagógica e acompanhamento humano. Quando há propósito, a IA amplia a aprendizagem; e quando há improviso, ela multiplica desigualdades.

2. Converse com a escola

A Stanford recomenda que os pais façam perguntas simples, mas significativas:

Existe uma política de uso de IA?

Quais ferramentas são permitidas?

Como os professores estão sendo formados?

Que valores e vieses orientam o uso dessa tecnologia?

Essas perguntas ajudam a construir confiança e transparência.

No Brasil, porém, ainda é raro ver pais participando ativamente desse tipo de conversa. E não estamos falando de falta de conhecimento, tempo ou status socioeconômico. Costumamos discutir notas, ao invés de propósitos. Mas o momento exige presença: a educação digital é assunto de família, não só da escola.

Quando os pais se informam e dialogam, ajudam as escolas a usar a IA de forma responsável, equilibrando inovação e cuidado.

3. Fale com seus filhos sobre IA

Ninguém sabe ao certo se a IA vai turbinar ou enfraquecer o raciocínio das crianças. O que sabemos é que aprender exige esforço, erro, curiosidade e convivência, ingredientes que nenhum algoritmo replica.

O pesquisador Victor Lee alerta que o risco maior talvez seja o isolamento. “Com celulares, jogos e redes sociais, estamos nos acostumando a ficar sozinhos, e a IA pode reforçar isso.”

No Brasil, muitos pais se sentem menos preparados que os filhos para lidar com tecnologia. Mas isso não é um problema, é uma chance de aprender junto. Pergunte: “Como você usa essa ferramenta?”, “O que ela te ajudou a entender?”, “Você achou justo o resultado?”.

A escuta atenta continua sendo o software mais poderoso da educação.

Presença: o algoritmo que não falha

Mais do que informados, os pais precisam ser presentes, curiosos, atentos e próximos. A IA pode ajudar a personalizar o ensino, mas não substitui o olhar de quem se importa. O futuro da educação (com ou sem algoritmos) depende menos das máquinas e mais da qualidade das relações que cultivamos em casa e na escola.