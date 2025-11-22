Consiga um trabalho com ajuda da IA – Guia de prompts e dicas, parte 2

Usar a IA na sua trajetória profissional é poderoso, mas exige equilíbrio. deagreez / stock.adobe.com

Se você leu a primeira parte desta série, já sabe como usar a IA para criar currículos, brilhar nas entrevistas e fortalecer sua presença profissional. Mas, talvez, o seu desafio neste momento seja outro: mudar de carreira, negociar seu valor ou se preparar para oportunidades fora do país. Se este é o seu caso, esta segunda parte é pra você.

O mercado de trabalho brasileiro está mudando e a IA pode ser uma grande parceira nessa travessia. Ela não faz o caminho por você, mas ilumina novas possibilidades.

1. Negocie seu salário com confiança e dados

O prompt: “Recebi uma oferta para o cargo de [cargo] na [empresa]. Quero negociar com segurança, sem parecer agressivo. Crie um roteiro com dados de mercado, argumentos baseados na minha experiência e sugestões de linguagem que demonstrem confiança. Considere o contexto brasileiro atual e benefícios além do salário. A minha experiência é a seguinte: [descreva]. A oferta inicial é de: [valor].”

💡Dica extra: No Brasil, olhe o pacote completo: vale-refeição, plano de saúde, PLR, flexibilidade e oportunidades de crescimento. Às vezes, o que mais vale não aparece no contracheque.

2. Faça uma transição de carreira estratégica

O prompt: “Minha carreira até hoje foi em [área/cargo atual], mas agora quero migrar para [nova área/cargo]. Em vez de esconder essa transição, quero mostrá-la como parte da minha história. Identifique as habilidades que desenvolvi, como [exemplo 1] e [exemplo 2], e me mostre como elas podem ser diferenciais na nova área. Crie uma narrativa honesta e inspiradora que conecte o que construí no meu passado ao futuro que vislumbro.”

💡Dica extra: Brasileiros valorizam trajetórias reais. “Vim do varejo e isso me ensinou a entender pessoas” pode ser o tipo de frase que transforma uma mudança de rota em um diferencial humano.

3. Impressione com um plano de 30-60-90 dias

O prompt: “Desenvolva um plano de 30-60-90 dias para apresentar na entrevista para [cargo]. Mostre o que posso aprender nos primeiros 30 dias, como posso contribuir nos 60 dias e o que posso liderar nos 90 dias iniciais. Inclua metas realistas, mas ambiciosas, que demonstrem visão, proatividade e ambição.”

💡Dica extra: Poucos candidatos no Brasil fazem isso… E é justamente por isso que vai impressionar! Chegar com um plano mostra preparo, vontade e propósito.

4. Conquiste vagas internacionais

O prompt: “Adapte meu currículo e carta de apresentação para uma vaga internacional de [cargo] em [país]. Converta para o formato adequado (CV europeu, resumé americano), considere diferenças culturais e sugira respostas em (idioma) para as perguntas mais comuns. Meu nível de (idioma) é [básico/intermediário/avançado].”

💡Dica extra: Para empresas americanas, seja direto e destaque resultados. Para as europeias, valorize formação e consistência. Para startups globais, mostre curiosidade, adaptabilidade e energia.

Leia Mais Criando filhos analógicos para um mundo digital, parte 2

5. Supere o desgaste da busca por emprego

O prompt: “Estou há [tempo] procurando emprego e começo a me sentir desmotivado. Crie um plano prático que me leve a recuperar a minha energia: como ser resiliente, organizar candidaturas, lidar com rejeições, definir metas semanais e incluir pausas que mantenham minha cabeça no lugar. Quero continuar persistindo, mas com mais leveza.”

💡Dica extra: A busca por trabalho é uma maratona, não é um sprint. Reserve sextas para revisar a semana e segundas para planejar. Nos fins de semana, desconecte-se. O autocuidado também é estratégia profissional.

6. Domine o follow-up pós-entrevista

O prompt: “Escreva um e-mail de agradecimento profissional e caloroso para enviar após a entrevista para [cargo] na [empresa]. Reforce dois ou três pontos-chave da nossa conversa, mencione algo que me inspirou na fala do entrevistador e reafirme meu interesse pela vaga. Minhas sugestões iniciais seriam: [ideias para o conteúdo] ”

💡Dica extra: Envie em até 24 horas. No Brasil, esse gesto ainda surpreende positivamente. Um bom e-mail de agradecimento é um lembrete elegante de que você é o candidato certo.

7. Decifre a cultura da empresa (e descubra se ela combina com você)

O prompt: “Pesquise a [empresa] e me ajude a entender se é um bom lugar pra mim. Analise missão, valores, liderança, reputação e cultura de trabalho. Use informações do site, LinkedIn, Glassdoor e notícias recentes. Depois, sugira formas de alinhar minhas respostas na entrevista e avaliar se nossos valores combinam.”

💡Dica extra: Procure pessoas brasileiras que já trabalham lá no LinkedIn. Ninguém explica melhor a cultura de uma empresa do que quem a vive por dentro.

Leia Mais IA coach de oratória? Como transformar sua fala bagunçada em discurso poderoso com 8 dicas imperdíveis

Usar a IA na sua trajetória profissional é poderoso, mas exige equilíbrio. No fim das contas, são as pessoas (e não os algoritmos) que oferecem as melhores oportunidades. E há três verdades que vale lembrar nessa jornada:

Três verdades sobre usar IA na carreira

1. A IA não substitui sua rede de contatos

Ela ajuda a escrever mensagens, mas quem constrói relações é você. Use a tecnologia para quebrar o gelo e para te apoiar na comunicação, mas invista tempo real em pessoas reais.

2. Personalização sempre vence volume

É melhor enviar dez candidaturas bem-feitas do que cem genéricas. A IA te dá tempo para fazer isso com qualidade e atenção.

3. Sua história e sua voz são seus maiores diferenciais

A IA organiza ideias, mas suas cicatrizes, vitórias e aprendizados são únicos. Use-a para lapidar, não para mascarar.

Um lembrete necessário

O mercado pode estar difícil, mas você já superou outros momentos complicados. Cada “não” te aproxima do “sim” certo. Cada entrevista é treino. Cada conexão pode abrir uma porta inesperada.

Use a IA como ferramenta e lembre-se: carreiras significativas são construídas com propósito, paciência e pessoas. A tecnologia acelera o processo, mas o protagonista continua sendo você.

Na Parte 3, vamos explorar como usar IA para empreender, criar fontes alternativas de renda e se preparar para o futuro do trabalho.

Pergunta pra você: Qual tem sido o seu maior desafio na sua busca por emprego? Me conta nas redes? Suas dúvidas podem virar tema de uma próxima coluna.