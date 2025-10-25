O que os algoritmos não veem, parte 4: Quando a IA esvazia a arte da pergunta

Estamos confundindo velocidade com sabedoria. Perplexity / Reprodução

Esta coluna faz parte de uma série sobre o futuro da educação com inteligência artificial, baseada no livro O Professor Ampliado, que será lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. A cada semana, compartilhamos reflexões de capítulos do livro, conectando pesquisas, exemplos e dilemas práticos.

Em Porto Alegre, uma estudante pergunta à IA o que é ética. Em Tóquio, outra estudante faz o mesmo. A resposta chega em segundos, com algumas semelhanças, nas duas telas: precisa, rápida… e sem causar qualquer tipo de espanto.

Estamos cercados de respostas, mas cada vez menos capazes de formular boas perguntas. É o que poderíamos chamar de miragem da conversa infinita: a ilusão de que estar em diálogo com uma máquina já é sinal de profundidade. Estamos confundindo velocidade com sabedoria, cliques com pensamento.

Os números revelam um paradoxo inquietante. Sete em cada dez estudantes brasileiros já usam ferramentas de inteligência artificial para fazer trabalhos escolares, segundo a pesquisa TIC Educação 2024, do Cetic.br. Mas só 32% desses jovens afirmam ter recebido algum tipo de orientação sobre como usar a tecnologia de forma crítica, como checar fontes, contextualizar respostas e, sobretudo, formular perguntas mais inteligentes à própria IA. O mesmo vácuo se repete entre os docentes: levantamento do Instituto Significare com a UTFPR mostra que 80% dos professores reconhecem o potencial da IA, mas só 14% dizem utilizá-la de forma sistemática em sala de aula. Alunos usam sem saber como; professores sabem por que, mas ainda não sabem como.

Pesquisadores da Universidade de Cardiff vêm chamando atenção para o que chamam de cognitive offloading, a terceirização do esforço cognitivo. Quando o pensamento é delegado à máquina, o cérebro repousa. A dúvida vira input, a curiosidade se acomoda, e a filosofia se transforma em manual de instruções.

Há escolas, entretanto, resistindo. Em salas de aula de Pelotas a Passo Fundo, professores e alunos transformam o atalho da resposta em ponto de partida. Criam verdadeiros “jardins de hipóteses”, espaços onde o erro é permitido e a curiosidade é celebrada. Numa aula de história, por exemplo, em vez de perguntar “Quais foram as causas da Revolução Farroupilha?”, um professor desafia: “E se Bento Gonçalves pudesse enviar uma única mensagem de WhatsApp para o futuro, qual seria ela, e por quê?”. É nesse tipo de desvio que a máquina deixa de ser oráculo e se torna ferramenta de espanto.

Esse gesto resgata o ofício do ensinar: o professor como arquiteto de experiências e guardião do tempo necessário para o pensamento amadurecer. A IA pode iluminar caminhos, mas só o humano sabe por onde andar. Educar, afinal, é proteger a pausa entre a pergunta e a resposta. É nesse intervalo que nascem o pensamento crítico, a imaginação e a empatia. É onde uma equação pode virar poesia e onde a dúvida se transforma em coragem.

📦 Como usar a IA sem perder a arte da pergunta

✔ Peça hipóteses antes das respostas: incentive palpites, mesmo os mais improváveis.

✔ Use a IA como um espelho crítico: “O que falta nesta resposta? Quem não foi citado?”

✔ Transforme respostas em novas perguntas: cada output deve abrir um novo caminho.

✔ Valorize autoria e estilo: incentive reflexões com marcas pessoais.

O futuro pode ser um amanhã de pressa algorítmica, em que colecionamos respostas descartáveis. Ou pode ser a era das perguntas brilhantes, em que o pensamento nos guia no escuro da incerteza.

E quando a necessidade de respostas se esgota, é a arte da pergunta que continua nos ensinando a viver.