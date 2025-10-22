O que os algoritmos não veem, parte 3: O eclipse da mediação do professor

Quanto mais as plataformas “personalizam” o aprendizado, mais arriscam padronizar o conhecimento. Perplexity / Reprodução

Esta coluna faz parte de uma série sobre o futuro da educação com inteligência artificial, baseada no livro O Professor Ampliado, que será lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. A cada semana, compartilhamos reflexões de capítulos do livro, conectando pesquisas, exemplos e dilemas práticos.

Um eclipse não destroi o sol, mas o encobre por um tempo. Assim também acontece com a inteligência artificial e o papel dos professores: a tecnologia não elimina a sua presença, mas pode ofuscá-la, lançando sombras sobre a autonomia e o sentido do ensinar.

Em uma escola pública de Santiago, no Chile, a professora Mariana abre a plataforma de IA sugerida pelo governo. O sistema apresenta vídeos e simulações impecáveis, vindos de universidades estrangeiras e laboratórios digitais. Mas nenhum deles menciona o kultrun, o tambor sagrado mapuche que há séculos explica o som e o ritmo das ondas com base nos ciclos da Terra. Mariana suspira. Na geometria da tela, falta a geometria da ancestralidade chilena.

Essa cena, inspirada em experiências reais de professores, ilustra bem um dilema global. Quanto mais as plataformas “personalizam” o aprendizado, mais arriscam padronizar o conhecimento. O que parece neutro — uma lista de conteúdos sugeridos por algoritmos — é, na verdade, um novo tipo de filtro cultural: define o que vale a pena aprender e o que pode ser esquecido.

Pesquisas já alertam para isso. No Brasil, segundo a TALIS 2024, mais da metade dos professores já utiliza IA — acima da média internacional, mas a autonomia para decidir o que e como ensinar segue abaixo da média global. Muitos relatam que, ao seguir recomendações automáticas, sentem-se menos criadores e mais operadores de sistemas. O eclipse começa aí, quando o professor deixa de ser o arquiteto das experiências de aprendizagem e vira apenas executor de comandos automáticos.

Mas há quem reaja à sombra. No Chile, educadores têm reintroduzido o kultrun nas aulas de física, mostrando que tradição e ciência podem dialogar. No Brasil, professores quilombolas usam instrumentos musicais para ensinar proporção e ritmo. No Rio Grande do Sul, um educador poderia usar a métrica de um verso de Jayme Caetano Braun ou o som das gaitas e tambores do CTG para explicar teoria dos conjuntos ou física acústica, unindo matemática e cultura. Em São Paulo, memes de protestos estudantis foram transformados em documentos históricos em uma discussão sobre democracia.

Essas iniciativas formam o que poderíamos chamar de ofício pedagógico: a arte viva de combinar experiências, histórias e saberes em algo que faça sentido para os alunos. É o professor que transforma o que a IA entrega em conhecimento significativo. E essa arte é tão importante quanto qualquer tecnologia, porque nasce da escuta, da empatia e da leitura do contexto.

O bom professor age como um maestro do aprendizado: faz dialogar o repente nordestino com a física das vibrações, a filosofia estoica com os grafites dos muros. Cada escolha é intencional, cada gesto é um ato de criação e compromisso. Como lembrava o psicólogo Albert Bandura, o educador acredita que pode fazer diferença, que suas decisões mudam trajetórias, mesmo num mundo automatizado. Usar IA, portanto, não é abrir mão do papel do professor, mas reinventá-lo. É ele quem decide o que a máquina pode ensinar e o que ainda precisa ser ensinado por mãos e vozes humanas. Um algoritmo pode sugerir caminhos, mas é o professor é quem escolhe a direção.

O Conselho Australiano para Pesquisa Educacional resume bem: a IA cumpre o seu potencial quando amplia, em vez de reduzir, a autonomia docente. Isso exige políticas que protejam o tempo de planejar, formações que unam técnica e reflexão, e plataformas abertas à diversidade cultural.

O eclipse da mediação do professor é, no fundo, um alerta: quando deixamos que os algoritmos definam o que é conhecimento válido, também deixamos que determinem quem tem o direito de ensinar e de ser ouvido.

Mas a sombra nunca é definitiva. Professores do sul do Chile ao norte do Brasil continuam reacendendo a luz, conectando culturas, sons e histórias. E provam, dia após dia, que o humano não se apaga com facilidade.

E, no fim, o kultrun continua tocando. E o seu som nos lembra que nenhuma máquina sabe o que uma professora pode ensinar sobre como ler o mundo.