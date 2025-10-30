Criando filhos analógicos para um mundo digital, parte 2

A decisão moral continua nas mãos humanas. foxyburrow / stock.adobe.com

Na primeira parte, falamos sobre criatividade, empatia e resiliência — os músculos invisíveis que ajudam nossas crianças a crescer num mundo de telas e algoritmos. Agora é hora de olhar para o cotidiano: como transformar esses princípios em prática, ética e vida boa no digital?

Comecemos pelo sentido de responsabilidade. As máquinas calculam rápido, mas não sabem o que é justo. A decisão moral continua nas mãos humanas — e pequenas conversas de casa constroem esse faro ético. Quando a criança mente sobre quem fez a bagunça, ou quer postar um vídeo engraçado do colega, é a hora de perguntar: “isso é bom pra quem?”, “como a pessoa do outro lado se sentiria?”. A ética nasce dessas cenas miúdas, não dos grandes discursos.

Também é ali, entre a cozinha e o dever de casa, que se aprende a colaborar. O futuro não vai premiar quem sabe tudo, e sim quem sabe aprender junto — com pessoas e com máquinas. Fazer um bolo em família, montar um quebra-cabeça ou organizar o quarto a quatro mãos ensina mais sobre trabalho em equipe do que mil slides de “soft skills”. Depois, quando o adolescente usar o ChatGPT pra revisar um texto, vale a provocação: “Como a IA te ajudou e o que você decidiu manter do seu jeito?”. Parceria com tecnologia é isso — não entregar o volante, mas saber quando pedir ajuda.

A seguir vem um segredo que os neurocientistas e os velhos professores já sabiam: aprender nunca termina. A plasticidade cerebral — essa capacidade do cérebro de se reinventar — continua ativa por toda a vida. Quando o adulto assume que ainda aprende (“filho, não sei usar esse app, me ensina?”), ele mostra que o erro não é vergonha, é método. A criança internaliza isso como permissão para tentar, errar, refazer. É o contrário do “não mexe que estraga”: é o “descobre pra ver o que acontece”.

Só que ninguém aprende bem exausto. Por isso, vem o lembrete menos tecnológico e mais biológico: cuidar do corpo e da mente. No Brasil, onde o sol disputa espaço com as telas, o maior luxo pode ser um fim de tarde sem Wi-Fi, chutando bola ou andando de bicicleta. Corpo em movimento ajuda o cérebro a consolidar memórias e regular emoções — é ciência pura. E, sim, tudo bem limitar telas: não como castigo, mas como escolha de equilíbrio. É combinar tempos e contextos — “agora é hora de tela”, “agora é hora de corpo”.

No meio disso tudo, há uma força que nenhuma IA simula com autenticidade: o exemplo. As crianças observam como falamos no trânsito, como tratamos quem discorda, o que fazemos com o celular no jantar. Se o adulto busca checar a origem de uma notícia antes de repassar, a criança aprende a duvidar com respeito. Se o adulto muda de opinião diante de um bom argumento, ela descobre que inteligência não é rigidez — é abertura.

Educar para a era da IA não é treinar operadores de máquina, é formar pessoas capazes de decidir com consciência num mundo de abundância de informação e escassez de sabedoria. É ensinar a transformar dados em sentido, e sentido em ação.

E, no Brasil, isso ganha cor e som próprios. Nossa criatividade vem do improviso, da conversa na fila, da avó que resolve problema com elástico e fita isolante. Somos um povo que inventa saídas — e é justamente esse espírito inventivo, coletivo e solidário que pode nos salvar num tempo em que a pressa virou padrão.

No fim, o que as crianças mais precisam ver não é o adulto que domina a tecnologia, mas o que a usa com propósito. Que erra, aprende, recomeça e segue com humor. O que dança ao som de um forró enquanto o bolo assa, e depois explica que aquilo também é ciência: calor, tempo, transformação.

Porque criar filhos analógicos para um mundo digital não é nostalgia. É sabedoria. É garantir que, em meio a todas as telas, eles nunca percam o brilho no olho — essa centelha que nenhuma máquina, por mais inteligente que seja, consegue copiar.

