Criando filhos analógicos para um mundo digital, parte 1

Máquinas calculam, traduzem, organizam. Gente cria sentido. Antonio Valiente / Agencia RBS

Seu filho de 8 anos pergunta ao chat do celular como fazer a lição e recebe tudo em segundos. Sua filha adolescente usa um app que cria arte do zero. No fim de semana, a família tira foto na praça e um filtro “melhora” a realidade. Como preparar crianças brasileiras para um mundo em que as máquinas fazem em minutos o que levávamos horas? A resposta começa no básico: investir no que nos torna humanos.

Máquinas calculam, traduzem, organizam. Gente cria sentido. Quando falamos em futuro do trabalho e da vida, três competências ganham valor: criatividade, empatia e julgamento ético. Criatividade não é só desenho bonito; é conectar coisas que, à primeira vista, não conversam. Empatia é perceber o outro e ajustar a rota. Julgamento ético é decidir quando o algoritmo sugere uma coisa e o coração, outra. Isso nasce na rotina: no faz-de-conta com o primo, na conversa depois do jantar, no cuidado de chamar quem ficou de fora da brincadeira.

Mas essas competências precisam de um solo fértil para crescer: uma mentalidade de crescimento. Em bom português, é acreditar que habilidades se desenvolvem com prática, boas estratégias e feedback. A ciência da Carol Dweck mostra que elogiar esforço e método (“você planejou bem”) educa para a persistência, enquanto rótulos (“você é um gênio”) alimentam o medo de errar. O quebra-cabeça que não fecha e a torre de blocos que cai não são fracassos: são academia de preparo emocional.

Entra aqui a alfabetização digital e de IA. Não é transformar cada criança em programadora mirim, e sim entender forças e limites das ferramentas. O ChatGPT ajuda a rascunhar, mas precisa de revisão; o vídeo “perfeito” pode trazer informação falsa; a foto “melhorada” não conta a história toda. Em casa e na escola, a pergunta-chave é: “Como eu verifico?”. Em um país onde a conexão às vezes falha, o pacote de dados acaba e o celular é compartilhado por irmãos, formar leitores críticos de tela é um cuidado básico. Vale ensinar privacidade, checagem de fontes e a diferença entre opinião, fato e propaganda.

Outra peça do quebra-cabeça é pensar de forma interdisciplinar. A vida real não chega separada por disciplina. Chega como curiosidade: por que o carrinho corre mais no piso liso do que no tapete? O que faz uma ponte não desabar? Como a água que some da panela volta para o céu? A criança que conecta essas perguntas a histórias, números e experiências aprende a transitar entre áreas. É o tipo de repertório que ajuda a resolver problemas quando não existe resposta pronta… e a fazer perguntas melhores quando uma IA oferece respostas rápidas.

Falamos de inteligências, mas precisamos falar de resiliência. O futuro tem mudanças, filas, imprevistos, às vezes greve de ônibus e prova no dia seguinte. Resiliência não é “ser durão”, é aprender a voltar ao eixo. Técnicas simples ajudam: respirar fundo no auge da irritação, dar nome às emoções, dividir um desafio em etapas e revisar o que funcionou. A criança que percebe progresso, mesmo pequeno, ganha confiança para tentar de novo. Paulo Freire lembrava que educar é um ato de esperança. Esperança é método: presença, limites claros e espaço para experimentar.

E o Brasil nisso tudo? Nosso cotidiano tem avós participando, vizinhança que ajuda, escola pública com sala cheia e professora que vira referência. Tem também desigualdade, internet cara e telas que viram babá por necessidade. Por isso, “preparar para a IA” não é um pacote de aplicativos: é um conjunto de práticas possíveis em qualquer contexto. Ler histórias no sofá, brincar no quintal, cozinhar junto, visitar a feira, conversar sobre o que se viu no ônibus. Cultura brasileira é laboratório vivo de criatividade, colaboração e improviso; exatamente o que a era digital não sabe fabricar.

Para fechar esta primeira parte, um convite: troque pressa por presença. Quando estivermos com as crianças, estejamos de verdade. O exemplo fala mais alto que qualquer discurso: se o adulto confere a fonte antes de compartilhar um vídeo, a criança aprende a duvidar com respeito; se o adulto diz “mudei de ideia porque ouvi um argumento melhor”, a criança aprende a pensar, ao invés de reagir.

Na parte 2, transformo esses princípios em rotinas bem práticas: ética e responsabilidade, colaboração entre pessoas e com máquinas, aprendizagem ao longo da vida, saúde física e mental em tempos de tela e o poder de educar pelo exemplo.

Três provocações da semana