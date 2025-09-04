Por que seu filho precisa de um professor ampliado, e não de um robô

Imagem criada pela inteligência artificial Gemini a partir do prompt "leia o texto e crie uma ilustração provocativa inspirada em artistas brasileiros". Gemini / Reprodução

Maria, 8 anos, pergunta ao ChatGPT: "O que é ser justo?" A inteligência artificial responde com definições precisas, exemplos históricos, até citações filosóficas adaptadas para sua idade. Mas quando ela olha para a professora e faz a seguinte pergunta algo muda:

— E quando minha amiga não me deixa brincar lá fora, isso é justo?

O silêncio. O olhar. A professora se agacha à altura de Maria, percebe os olhos marejados, entende que ali não se trata de conceitos, mas de uma dor bem real:

— Vem cá, vamos conversar sobre isso.

Nenhum algoritmo chega ali.

Essa cena, que pode acontecer hoje em salas de aula do Brasil e do mundo, resume o equívoco do nosso tempo: acreditar que educação é sinônimo de informação. Que se a máquina responde mais rápido e com mais precisão, o professor é dispensável.

A IA dá respostas e o professor dá sentido.

O medo errado

Pais e mães andam preocupados com a chegada da inteligência artificial nas escolas. Mas a questão que devemos tratar é como podemos garantir que a tecnologia amplie o que há de mais humano na educação, e não tente automatizar o essencial.

A resposta está no que temos chamado de "professor ampliado"; não alguém que compete com algoritmos, mas que os domina e usa como ferramentas para potencializar aquilo que sempre definiu a boa educação: a capacidade de criar vínculos, despertar curiosidade, desenvolver a potência e dar significado ao processo de aprendizagem.

Pense no médico. Ele usa raios-X, tomografias, exames sofisticados. Mas você confiaria seu coração a uma equipe 100% formada por robôs? O diagnóstico vem dos aparelhos; o cuidado, do profissional que interpreta, acolhe e trata de forma única.

Com professores, é igual.

Os novos poderes do professor

Na prática, o professor ampliado assume quatro papéis que nenhuma IA domina:

Arquiteto de experiências: Em vez de apenas “transmitir o conteúdo”, ele cria situações que despertam a curiosidade. Uma professora usou realidade aumentada para mostrar animais já extintos aos alunos. Mas o aprendizado mais profundo e com mais sentido se deu no debate posterior, sobre extinções, mudanças climáticas e a responsabilidade humana. Curador de sentidos: Enquanto a IA oferece milhões de conteúdos, o professor filtra, contextualiza e provoca. É ele quem, ao usar um texto gerado por IA sobre o descobrimento do Brasil, pergunta à turma: "E o que este texto não está contando? Que vozes foram silenciadas aqui? Como os povos indígenas contariam essa mesma história?" Ele garante que seu filho vá além de aprender uma única versão de visão do mundo. Coreógrafo da colaboração: A máquina corrige exercícios, mas quem ensina empatia, trabalho em equipe e resolução colaborativa de problemas é o professor. Ele organiza os momentos onde tecnologia e humanidade se encontram. Tradutor de emoções: Aqui está o grande diferencial. Algoritmos detectam padrões de erro, mas não percebem que João erra matemática porque está sendo intimidado, ou que Mariana anda distraída e sensível porque os pais estão se separando.

A IA dá respostas e o professor dá sentido.

E você, como pai ou mãe?

Antes de entrar em pânico ou se render ao tecno-otimismo, se pergunte:

Você quer que seu filho aprenda a buscar respostas corretas, ou também a fazer as melhores perguntas? Prefere que ele domine informações ou desenvolva sabedoria? Que seja eficiente ou que seja também humano?

A tecnologia não é problema desde que ela sirva para amplificar nossas competências, inteligências e capacidades.

O que vem por aí

A IA já está transformando nossas salas de aula. Plataformas personalizam exercícios, traduzem idiomas instantaneamente, criam simulações impossíveis há poucos anos. Isso é potente e inevitável.

Mas os melhores resultados acontecem quando a IA funciona como instrumento nas mãos de educadores que sabem usá-la sem perder a alma do ensino. Que automatizam o mecânico para ter mais tempo para escutar, acolher, e inspirar.

Ensinar nunca foi só sobre transferir informações, mas sobre criar possibilidades para que cada criança desenvolva o seu próprio caminho de aprendizagem, sua autonomia e sua visão de si, da comunidade, do país e do mundo. Na era digital, isso significa escolher usar a tecnologia para amplificar o que há de mais humano na educação.

Seu filho merece mais do que respostas certas. Merece alguém que o ajude a fazer as perguntas que vão norteá-lo por toda a vida. Já pensou nisso?

Porque a IA dá respostas, mas só o professor dá sentido.

Bônus: 3 perguntas para fazer ao professor do seu filho sobre IA

1. Como vocês usam tecnologia para conhecer melhor cada aluno?

Procure conhecer exemplos concretos de personalização.

2. Que tempo é reservado para conversas e escuta individual?

Procure ter a garantia de que a eficiência tecnológica está ampliando o tempo humano.

3. Como vocês ensinam os alunos a questionar as respostas da IA?

Procure por evidências do desenvolvimento do pensamento crítico, ao invés de se limitar ao consumo de informação.