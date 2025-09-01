Por que ensinar com IA?

O futuro já não é amanhã, ele chegou na aula de hoje. Azka / adobe.stock.com

Até o lançamento de O Professor Ampliado: Reimaginando o Papel Docente na Era da IA, em 14 de outubro, compartilharei semanalmente nesta coluna um resumo de cada capítulo do livro que escrevi com Renato Brito e Maria Cristina Mesquita. A obra, que será disponibilizada gratuitamente em português e inglês pela UNESCO, é um guia prático e reflexivo para educadores navegarem pela transformação digital que já acontece em escolas brasileiras e mundo afora.

Em uma escola pública de Canoas, uma professora percebeu que o celular do aluno não precisava ser uma distração: ele podia ser uma ferramenta que, com ajuda de inteligência artificial, traduzia cada exercício de matemática para Libras. O futuro já não é amanhã, ele chegou na aula de hoje.

O espelho digital da educação

“Antes de ser algoritmo, a inteligência artificial foi desejo. Antes de ser ferramenta, foi metáfora.” Assim começa nosso livro, lembrando que a IA na educação não é só tecnologia: é um espelho que revela tanto nossas ambições quanto nossas fragilidades como educadores.

Hoje, em Porto Alegre, Tóquio ou Brasília, professores já convivem com plataformas que personalizam exercícios, chatbots que tiram dúvidas 24 horas e sistemas que identificam estudantes em risco de evasão. Mas a questão central permanece: estamos usando essas ferramentas para ampliar nossa humanidade ou para substituí-la?

Da Pascalina ao ChatGPT

A busca por máquinas que apoiem o aprendizado não é nova. Da Pascalina de 1642 (a primeira máquina mecânica para cálculos) ao Logo de Papert (uma linguagem de programação criada nos anos 1960 para ensinar crianças a pensar de forma lógica e criativa), dos MOOCs (cursos on-line massivos que prometiam democratizar o acesso à educação universitária a partir de 2012) aos sistemas adaptativos atuais, cada geração trouxe promessas e frustrações.

O que diferencia este momento é a escala e a velocidade. Hoje, uma professora em uma escola estadual gaúcha pode usar IA para descobrir que João não erra frações por preguiça, mas porque não entendeu um conceito-base. Um diretor pode receber alertas de que alunos de determinado bairro faltam mais em dias de chuva por conta do transporte inadequado. São dados que viram estratégias, métricas que se transformam em cuidado.

Três transformações em curso

O capítulo explora três grandes aplicações da IA educacional em andamento:

Personalização do ensino – A escola deixa de ser linha de montagem para acompanhar o ritmo de cada estudante. Mas pesquisas mostram que, sem mediação ativa do professor, o engajamento despenca após poucas semanas. Gestão escolar inteligente – Algoritmos otimizam desde horários até rotas de transporte, liberando gestores para o essencial: cuidar de pessoas. Em Santa Fé, Novo México, a IA identificou padrões invisíveis de evasão e ajudou a reduzir faltas em 22%. Superação de barreiras – De SMS educativos em Uganda a plataformas em línguas indígenas no México, a IA pode democratizar o acesso. Mas também pode aprofundar exclusões quando ignora contextos locais.

A lição fundamental

A experiência acumulada revela uma verdade incômoda: tecnologia sem presença humana é semente em solo árido. As ferramentas mais sofisticadas fracassam quando tratadas como solução mágica. Já as mais simples florescem quando um professor as usa como ponte ao invés de destino.

Por isso, defendemos no livro que o professor do futuro não será um operador de máquinas, mas designer de experiências: alguém que lê nas entrelinhas dos dados, que percebe o pedido de ajuda no silêncio, que transforma um erro matemático em lição de resiliência.

Te convido a baixar o livro

Este primeiro capítulo — e o livro completo que estará disponível gratuitamente — é um convite para repensar como ensinamos e, sobretudo, por que ensinamos.

E por que ensinar com IA, afinal? Porque ela amplia nossas capacidades, nossa visão sobre cada estudante e nossa escuta. Ela ajuda a transformar dados em cuidado e libera tempo para o que nenhum algoritmo consegue fazer: cultivar vínculos, despertar mentes e estimular futuros.

Porque, no fim das contas, nenhuma tecnologia superará o poder transformador de um olhar que reconhece uma essência. De uma voz que, ao dizer baixinho “eu vejo você”, não processa dados, mas constrói futuros. É esse o nosso algoritmo mais complexo e intransferível; Aquele que transforma silêncio em diálogo, erro em degrau e um simples click de lousa digital no barulho mais bonito do mundo: o de uma mente que desperta.