IA coach de oratória? Voz, corpo e presença 

Na Parte I, vimos como estruturar a mensagem. Agora é hora da entrega: voz, corpo e presença.

Antes de começar, você só precisa de:

Celular com WhatsApp ou gravador

Conta gratuita no ChatGPT ou Gemini

ou (Opcional) Yoodli e Orai: apps que analisam ritmo e vícios de fala em tempo real, mas com interface em inglês e suporte limitado ao português.

🟥O PROBLEMA

Falar rápido demais, usar vícios (“né”, “tipo”, “ééé...”) e passar insegurança na postura são fatores que podem diminuir bastante o impacto da sua apresentação.

🟩 A SOLUÇÃO

Grave, ouça e peça feedback. Seu celular vira espelho, palco e coach.

🟦 NA PRÁTICA

🎤 Dica 3 – Melhore a voz com autoescuta e IA

Grave um áudio e escute no WhatsApp.

Depois, peça dicas à IA ou use Yoodli/Orai.

Prompt pronto:

Você é meu coach de oratória.

Notei que falo rápido e uso muitos “né”.

Me dê 3 dicas práticas para melhorar ritmo e clareza.

Possíveis respostas da IA:

Pause entre frases. Respire antes de ideias-chave. Troque o “né” por silêncio estratégico.

🕺 Dica 4 – O corpo fala: espelho, celular e IA

Treine no espelho.

Grave um vídeo e observe: braços cruzados, olhar no chão?

Descreva para a IA e peça ajustes.

Prompt pronto:

Percebi que fiquei de braços cruzados e quase não olhei para a câmera.

Como posso melhorar minha postura e transmitir mais confiança?

Possíveis respostas da IA:

Ombros para trás, queixo erguido.

Gestos com mãos abertas.

Olhar firme para a câmera, como se ela fosse uma pessoa.

👥 Dica 5 – Treine com plateias simuladas

Peça para a IA criar cenários textuais.

Prompt pronto:

Simule uma plateia de 20 colegas de trabalho céticos.

Faça 3 perguntas difíceis sobre [meu tema].

Depois, me ajude a preparar respostas convincentes.

Possíveis respostas da IA:

“Qual é o benefício real dessa proposta?”

“Quanto tempo vai levar para funcionar?”

“Já não tentamos isso antes?”

🎁 Dicas de Ouro – Parte II

Teste do elevador: peça versões da mesma fala em 30s, 1min e 3min.

Prompt do nervosismo:



Estou nervoso antes de falar em público.

Me dê 3 técnicas de respiração rápidas e 2 frases mentais para me acalmar.

Escuta ativa com IA: cole a transcrição de um discurso no ChatGPT/Gemini e peça:



Analise como essa pessoa usa pausas, ritmo e metáforas.

Me dê 3 dicas que eu possa aplicar na minha fala.

✅ Checklist rápido

Grave e escute a sua voz

Revise postura no espelho

Simule perguntas difíceis

Pratique versões curtas