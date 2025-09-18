IA coach de oratória? Voz, corpo e presença 

Na Parte I, vimos como estruturar a mensagem. Agora é hora da entrega: voz, corpo e presença.
Antes de começar, você só precisa de:
🟥O PROBLEMA
Falar rápido demais, usar vícios (“né”, “tipo”, “ééé...”) e passar insegurança na postura são fatores que podem diminuir bastante o impacto da sua apresentação.
🟩 A SOLUÇÃO
Grave, ouça e peça feedback. Seu celular vira espelho, palco e coach.
🟦 NA PRÁTICA
🎤 Dica 3 – Melhore a voz com autoescuta e IA
- Grave um áudio e escute no WhatsApp.
- Depois, peça dicas à IA ou use Yoodli/Orai.
Prompt pronto:
Você é meu coach de oratória.
Notei que falo rápido e uso muitos “né”.
Me dê 3 dicas práticas para melhorar ritmo e clareza.
Possíveis respostas da IA:
- Pause entre frases.
- Respire antes de ideias-chave.
- Troque o “né” por silêncio estratégico.
🕺 Dica 4 – O corpo fala: espelho, celular e IA
- Treine no espelho.
- Grave um vídeo e observe: braços cruzados, olhar no chão?
- Descreva para a IA e peça ajustes.
Prompt pronto:
Percebi que fiquei de braços cruzados e quase não olhei para a câmera.
Como posso melhorar minha postura e transmitir mais confiança?
Possíveis respostas da IA:
- Ombros para trás, queixo erguido.
- Gestos com mãos abertas.
- Olhar firme para a câmera, como se ela fosse uma pessoa.
👥 Dica 5 – Treine com plateias simuladas
Peça para a IA criar cenários textuais.
Prompt pronto:
Simule uma plateia de 20 colegas de trabalho céticos.
Faça 3 perguntas difíceis sobre [meu tema].
Depois, me ajude a preparar respostas convincentes.
Possíveis respostas da IA:
- “Qual é o benefício real dessa proposta?”
- “Quanto tempo vai levar para funcionar?”
- “Já não tentamos isso antes?”
🎁 Dicas de Ouro – Parte II
Teste do elevador: peça versões da mesma fala em 30s, 1min e 3min.
Prompt do nervosismo:
Estou nervoso antes de falar em público.
Me dê 3 técnicas de respiração rápidas e 2 frases mentais para me acalmar.
Escuta ativa com IA: cole a transcrição de um discurso no ChatGPT/Gemini e peça:
Analise como essa pessoa usa pausas, ritmo e metáforas.
Me dê 3 dicas que eu possa aplicar na minha fala.
✅ Checklist rápido
- Grave e escute a sua voz
- Revise postura no espelho
- Simule perguntas difíceis
- Pratique versões curtas
Cada repetição vai aumentar sua confiança e transformar a forma como você se conecta com as pessoas. A próxima parte traz o coração da oratória: storytelling, improvisação e evolução.