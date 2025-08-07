O Brasil que encanta pode (e deve!) virar potência econômica

A Coreia do Sul entendeu o jogo: investiu pesado em audiovisual, games e K-pop, e hoje fatura bilhões com cultura. ulisses castro / Agencia RBS

Enquanto o Brasil exporta funk e alegria, a Coreia do Sul fatura US$ 12 bilhões ao ano com o K-pop. Nosso PIB cultural ainda é 3x menor que o dos EUA, mas esse desperdício tem solução. A inteligência artificial está transformando a economia mundial e abrindo uma janela para países que saibam gerar valor simbólico e humano em escala. O diferencial desta nova era está nos intangíveis, criatividade, identidade, capacidade de afeto e conexão cultural. O Brasil já encanta o mundo e tem tudo para sobressair nessa nova era. Mas precisa agir com método e agilidade.

Nossa cultura emociona há décadas, da bossa nova ao funk, das novelas aos memes. Mas seguimos tratando esse poder como adereço, não como ativo estratégico. A Coreia do Sul entendeu o jogo: investiu pesado em audiovisual, games e K-pop, e hoje fatura bilhões com cultura. É hora de posicionar nossa economia criativa no centro da política industrial, desenvolvendo políticas que amplifiquem nosso soft power e elevem nossa imagem global.

Temos energia criativa de sobra: somos mestres do improviso, da inovação que nasce nas ruas, da alegria que inventa saídas. O famoso “jeitinho brasileiro”, muitas vezes associado à informalidade, pode ser ressignificado como uma forma de inteligência cultural. Se aliarmos essa potência a planejamento, gestão e visão de longo prazo, criaremos um modelo genuinamente brasileiro, humano, inventivo e competitivo, que pode virar o nosso maior diferencial estratégico.

Três rotas para virar o jogo

1. Rede de inteligência nacional

Criar uma rede de think tanks públicos ágeis, conectados à academia, à gestão e ao ecossistema criativo/empreendedor, para transformar conhecimento em política pública com velocidade de implementação. Centros que acelerem soluções e formem lideranças técnico-políticas preparadas para o século 21.

2. Exportação de experiências culturais

Usar BNDES e ApexBrasil como alavancas para internacionalizar nossa cultura, com linhas de financiamento, inteligência de mercado e apoio estruturado. Um vídeo viral, um bloco de carnaval ou uma série brasileira podem valer mais que qualquer campanha publicitária.

3. Incorporar a cultura ao coração da política industrial

Cultura não é acessório, é estratégia. É hora de investir massivamente na economia criativa como vetor de desenvolvimento, impulsionando turismo, imagem internacional, empregos e inovação transversal.

E o Sul nisso tudo?

Do Festival Pedra de Amolar, em Santa Maria, às inovações das quebradas de Gravataí; da potência dos cafés afetivos de Pelotas ao ecossistema de startups do Caldeira, o Rio Grande já mostra que a criatividade está em toda parte. Lideranças empresariais como os da RBS, que investem em narrativas locais, ou do Sicredi, que apoiam festivais culturais, já entenderam o recado. A cultura movimenta economias.

O que está em jogo

No cenário moldado pela IA, os países que souberem combinar identidade cultural, ativos criativos e capacidade de gerar valor simbólico sairão na frente. O Brasil tem todos os ingredientes. O que falta é transformá-los em projeto de país. A inação nos custa relevância global, empregos e a chance de liderar com aquilo que temos de mais nosso.

