PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador do NEES/UFAL. Consolidou lideranças na academia, governos, terceiro setor e como cofundador de startups de educação. É reconhecido como uma das vozes mais influentes da educação no país e se destaca pela expertise em inovação, IA e desenvolvimento profissional. Sua atuação une teoria, prática e tecnologia por uma educação transformadora.

Bom uso
Opinião

IA resolvendo suas finanças (Parte I): Dá pra sair do sufoco (e até sonhar) com ajuda de um robô

É tecnologia de verdade, no seu celular, pronta para ajudar a entender seus gastos e te dar um empurrãozinho na direção da sua liberdade financeira

