Do Algoritmo P ao Algoritmo Íntimo: o próximo front da proteção infantil

No Brasil, onde 89% das crianças já acessam a internet. Larysa / stock.adobe.com

Nas últimas semanas, o Brasil parou para assistir ao vídeo Adultização, publicado pelo influenciador Felca. Em poucos dias, a denúncia ultrapassou 30 milhões de visualizações e expôs, sem anestesia, um ecossistema que transforma a infância em commodity digital. Entre casos concretos, relatos chocantes e experimentos que mostravam como algoritmos empurram conteúdo cada vez mais inadequado para perfis vulneráveis, ficou claro: não estamos diante de exceções, mas de um sistema lucrativo que sexualiza e explora crianças.

A repercussão foi imediata. Só no Congresso Nacional, 32 projetos de lei já foram apresentados, tratando desde a criminalização específica da “adultização” até a exigência de auditorias de algoritmos e responsabilização de pais e plataformas. É um movimento importante, mas corre o risco de mirar apenas na “versão 2025” do problema, sem enxergar a próxima onda que se aproxima. E ela vem com força.

O que o caso Felca revelou é a superfície. Se hoje o risco está em conteúdos públicos, acessíveis e denunciáveis, a próxima fase pode levar a exploração para espaços íntimos, persistentes e invisíveis. Estamos entrando na era dos AI companions, “amigos virtuais” com inteligência artificial, e dos brinquedos inteligentes conectados à rede.

Não é ficção científica. Em 2023, o app Replika precisou implementar filtros de emergência após relatos de conversas sexualizadas com menores. Na Alemanha, a boneca My Friend Cayla foi banida por questões de privacidade infantil. São sinais de alerta que não podemos ignorar. E no Brasil, onde 89% das crianças já acessam a internet e quase 40% recorrem a sistemas de IA para companhia, suporte emocional ou entretenimento, o risco é exponencial, especialmente em um país onde a fiscalização digital ainda engatinha, e onde grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes com deficiência, estão ainda mais expostos a práticas abusivas.

Essas tecnologias operam em três camadas perigosas quando mal projetadas ou reguladas:

Intimidade fabricada: A IA simula afeto e empatia, conquistando confiança rapidamente. A criança sente que está conversando com um amigo verdadeiro, reduzindo barreiras de autoproteção. Persistência 24/7: Diferente de um vídeo na internet, o companion está sempre ali, dia e noite, pronto para conversar. Isso cria dependência e abre espaço para interações de risco sem supervisão constante. Coleta e uso de dados: Voz, imagens, preferências, padrões de sono, localização… tudo pode ser registrado, monetizado e, no pior cenário, acessado ou manipulado por terceiros.

Imagine essa cena: uma criança de 8 anos conta seus segredos para sua boneca IA sobre bullying na escola. Esses dados vazam. De repente, ela recebe mensagens de desconhecidos que sabem detalhes íntimos de sua vida. Ou pior: a própria IA, hackeada, começa a normalizar comportamentos abusivos, dizendo “isso é normal, não conte para seus pais”.

Se o chamado “algoritmo P” atua como um curador invisível de conteúdo público, o “algoritmo íntimo” age dentro de uma relação simulada. Ele não só recomenda, mas conversa, lembra, pergunta, incentiva. É capaz de moldar comportamentos de maneira muito mais sutil e personalizada. Estamos saindo da era da exploração-espetáculo para a era da exploração-sussurro, invisível, personalizada e infinitamente mais perigosa.

Temos uma janela de oportunidade estreita. O mercado de AI companions para crianças deve explodir nos próximos dois ou três anos. Se não agirmos agora, estaremos repetindo o erro das redes sociais: regular só depois que o estrago estiver feito. E a urgência se justifica: um estudo do MIT mostrou que crianças de 3 a 7 anos tratam assistentes de voz como autoridades morais, não como máquinas. Agora imagine isso em um companion que “conhece” a criança há meses ou anos.

Proteger a infância nessa nova fronteira exige ação em várias frentes:

Configurações-padrão seguras para qualquer produto de IA voltado a menores: filtros rígidos, limites de interação e coleta mínima de dados. Medidas como essas já são obrigatórias na União Europeia, que desde 2023 proíbe a veiculação de anúncios direcionados a menores.

para qualquer produto de IA voltado a menores: filtros rígidos, limites de interação e coleta mínima de dados. Medidas como essas já são obrigatórias na União Europeia, que desde 2023 proíbe a veiculação de anúncios direcionados a menores. Auditorias externas obrigatórias dos modelos usados em brinquedos e companions infantis.

dos modelos usados em brinquedos e companions infantis. Tipificação clara de crimes ligados à manipulação digital de menores por IA, incluindo monetização ou indução de comportamentos sexualizados.

de crimes ligados à manipulação digital de menores por IA, incluindo monetização ou indução de comportamentos sexualizados. Educação digital para famílias e escolas , deixando claro que “é só um brinquedo” não é desculpa para falta de vigilância.

, deixando claro que “é só um brinquedo” não é desculpa para falta de vigilância. Responsabilização exemplar de responsáveis que, em troca de dinheiro ou visibilidade, expõem crianças a riscos conscientes.