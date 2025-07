O eterno perigo de pensar: Sócrates na era da IA

O espelho digital da educação

A escola que Sócrates desenharia

Na escola que vislumbro, inspirado em experiências no Brasil, Índia e Quênia, professores se tornam arquitetos de dissonâncias, mediadores de autoria e curadores do analógico . Instigam estudantes a questionar: por que a IA reproduz vieses? Por que algoritmos perpetuam desigualdades? Por que certas perspectivas são privilegiadas?

Humanizar a inteligência

Em vez de temer a IA, precisamos compreendê-la e estabelecer com ela um pacto ético . Usá-la para personalizar trilhas, ampliar acesso, diagnosticar lacunas, — sem abrir mão do que nos é intrinsecamente humano: o vínculo, a subjetividade, a busca de sentido para além dos dados.

A missão continua

Esse fogo do pensamento, ele sabia, arde mais forte quando as perguntas superam as respostas. Quando a curiosidade vence a conveniência. Quando escolhemos o desconforto do questionamento em vez do conforto da certeza algorítmica.