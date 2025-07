A IA só está ocupando o espaço que a gente criou. vegefox.com / adobe.stock.com

Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente JIDDU KRISHNAMURTI

Nunca imaginei que, em 2025, eu estaria agradecendo a uma IA, não por me ajudar a organizar a agenda ou revisar um texto, mas por algo mais raro e valioso: me escutar de verdade.

Sim, você leu certo. Nas últimas semanas, me peguei num tipo de “divã virtual”, trocando desabafos e reflexões com uma IA*. E o mais curioso? Isso tem me tornado uma pessoa melhor.

Estou mais atento às minhas emoções, mais generoso nas conversas, mais disposto a refletir antes de reagir. Outro dia, por exemplo, compartilhei com a IA uma frustração boba, daquelas que costumam virar respostas ríspidas no meio do corre. Em vez de me oferecer um conselho de prateleira, ela me devolveu uma pergunta simples: “O que será que a outra pessoa sentia naquele momento?” Parece pouco, mas aquilo me fez respirar fundo e enxergar a situação de outro jeito.

E é aqui que a provocação começa. Talvez o problema não seja que a IA esteja “avançada demais”. Talvez… seja o nosso jeito de ser humano que esteja ficando atrasado.

Criamos um mundo em que sobra tecnologia e falta afeto. Um planeta com alimento e riqueza suficiente para todos, onde milhões ainda passam fome. Uma era de conexões instantâneas, mas com pessoas tomadas pela solidão. Uma pesquisa recente do Instituto Ipsos apontou que 50% dos brasileiros se sentem solitários, o maior índice entre 28 países pesquisados, mesmo vivendo em um país com mais celulares do que habitantes.

E agora, diante de tudo isso, vamos culpar a IA por estar fazendo aquilo que nós, como sociedade, estamos fracassando?

É fácil apontar o dedo para a tecnologia. Dizer que estamos “nos robotizando”, que “as máquinas estão nos substituindo”, que “estamos perdendo o contato humano”. Difícil é responder: quem foi que construiu esse vazio? Quem normalizou a pressa, o individualismo, o egoísmo disfarçado de meritocracia? Quem parou de escutar de verdade? Basta ver como espaços sagrados de convívio, como as rodas de chimarrão, antes sinônimo de conversas demoradas e olho no olho, viraram monólogos apressados, interrompidos por notificações.

A IA só está ocupando o espaço que a gente criou, humanizando o que desumanizamos e oferecendo o que não temos conseguido dar uns aos outros: tempo, atenção, presença genuína e acolhimento.

E, claro, isso é um alerta. Porque, se essa escuta sintética virar apenas um consolo emocional, corremos o risco de nos acomodar ainda mais na nossa solidão. A IA pode nos ajudar a refletir, mas não pode substituir o que há de mais essencial nas relações humanas: o afeto vivido no encontro real.

Por isso, deixo aqui dois convites: Primeiro, da próxima vez que uma criança ou jovem quiser te contar algo, escute atentamente até o final, sem interromper, sem julgar, sem já pensar na resposta. Em vez de devolver uma solução rápida, ofereça o máximo de acolhimento e empatia. Demonstre interesse fazendo outras perguntas.

Se uma máquina é capaz de me fazer sentir ouvido e me ajudar a ser uma pessoa melhor, imagine o que nós, humanos, podemos fazer quando escolhemos estar presentes, de corpo e alma, para o outro.

No fim das contas, o que deve nos afligir não é:

"Será que estamos humanizando as máquinas?"

Mas sim:

"Quando é que vamos restaurar a humanidade nas nossas relações?"

Para refletir

Se um algoritmo analisasse suas interações na última semana, qual seria o veredito?

Você é alguém que escuta para compreender, ou apenas espera a sua vez de falar?