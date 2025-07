No futuro, o voto virou um sentimento. Não se escolhia mais por ideias ou ideais, mas por impulsos. A cada batida acelerada do coração, a cada lágrima, a cada arrepio sutil, os “votos emocionais automatizados” eram registrados por dispositivos neurais conectados à Rede. Eles diziam: Se é isso que você sente, é isso que você quer.

A democracia foi substituída por uma lógica de adesão afetiva. Não havia mais debates. Só zonas.

As chamadas Zonas Afetivas eram realidades personalizadas por algoritmos que mantinham os cidadãos em conforto emocional constante. Dentro delas, tudo era coerente: as notícias confirmavam suas crenças e opiniões, os vizinhos tinham as mesmas ideologias e as decisões do líder causavam alívio imediato.

Theo cresceu nessa ordem. Como curador de fluxo, ele vigiava desvios afetivos: tristeza injustificada, raiva não direcionada, dúvidas recorrentes. Se orgulhava de sua estabilidade, de ser emocionalmente alinhado e de jamais questionar o Primeiro, o líder que todos amavam porque ele “sentia por eles”.

Naquela manhã, a Rede anunciou:

— A Zona Livre do Sul será punida com sanções integrais de 50%. Traíram o afeto comum. Preferiram o caos da dissonância à harmonia do vínculo.

Theo compreendeu e concordou, como todos que conhecia.

Mas em uma transmissão ao vivo, algo falhou. No começo, o líder estava perfeito em sua máscara de serenidade. Uma lágrima escorreu no segundo exato em que deveria. Um pequeno riso irônico, entretanto, se infiltrou na fala. A Rede tentou corrigir o fluxo, mas era tarde.

Theo sentiu um incômodo estranho. Não era raiva. Era... desconfiança. O wearable em sua têmpora vibrou em código vermelho: “Desvio afetivo detectado. Sincronizando emoções”. Era um ajuste automático urgente, mas a dúvida estava instalada.

Nos dias seguintes, vieram os flashes. Uma criança que ele nunca conheceu, com um broche em forma de cravo vermelho, gasto nas pontas. Uma melodia antiga, repetida como mantra. Uma frase, gravada em uma caligrafia borrada: “A semente ainda pulsa”.

Theo começou a desligar o wearable por minutos. Depois, por horas. A realidade sem filtro era grotesca. No beco atrás de sua torre, o cheiro de gordura azeda o golpeava. Crianças de olhos fundos buscavam restos. Mas na Rede, aquele mesmo lugar aparecia como “espaço verde comunitário”. As vozes nas ruas tinham rancor, ironia e cansaço, sentimentos que o sistema escondia.

Theo se deu conta de que nunca havia escutado um silêncio sem algoritmo. E o que ouviu foi brutal.

Numa tarde cinzenta, Theo encontrou um pacote velho entre caixas antigas. Dentro dele, havia um impresso que dizia: Manifesto da Zona Livre do Sul. Era fragmentado, censurado, e entre os trechos, lia-se uma frase sublinhada à mão: “Afeto vigiado é afeto morto”. Falava de escolha sem calibragem emocional. De verdade com ruído e dor, mas, também, com liberdade. Theo leu cada linha como quem respira fora da água pela primeira vez.

Naquela noite, ele se sentou diante do wearable. A luz azul piscava, esperando a sincronização. Pela primeira vez, ele hesitou. Na superfície do aparelho, viu seu reflexo, pálido, inseguro, deformado pela lente curva. Se lembrou dos sentimentos que a Rede trazia: paz, coesão e pertencimento. A diferença é que agora sabia o preço.

O toque no botão foi suave, mas definitivo. O dispositivo apagou.

No escuro, Theo sentiu um calafrio.

E, pela primeira vez, soube que era seu.

Um pensamento atravessou sua mente como se viesse de dentro e de fora ao mesmo tempo: “Quem decide o que você sente, decide a sua vida.”

Se perguntou, então, sem filtros e sem medo: