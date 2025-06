Vai fazer concurso público? Saiba o grande segredo para usar a IA nos estudos

Essa frase está no imaginário dos grupos de estudos mais estratégicos do país. E não é exagero: a inteligência artificial virou aliada de quem quer passar em provas e concursos públicos com menos desgaste e mais resultado. Mas, atenção: usar IA para valer é muito mais do que abrir o app e digitar “Bom dia! Pode me explicar esse assunto como se fosse uma fofoca?”