Como formar jovens que pensam por si

Se a inteligência artificial oferece atalhos irresistíveis, a educação precisa oferecer caminhos com sentido. Não adianta fingir que a IA não existe, nem combatê-la com proibições. O desafio é outro: ensinar nossos filhos e alunos a viver com a tecnologia sem viver em função dela.

O primeiro passo é o autoconhecimento. Quando um estudante entende como, quando e por que usa ferramentas de IA, ele começa a perceber padrões, dependências e oportunidades de crescimento. Uma prática simples, mas poderosa, é manter diários do uso da IA: registros semanais onde os jovens anotam quando recorreram à tecnologia, os motivos e como se sentiram depois. A proposta não é vigiar, mas despertar consciência. Como disse uma aluna: “Depois do diário, percebi que usava o ChatGPT não para aprender, mas para evitar pensar.”

Outro caminho são os laboratórios de desconstrução digital. Em uma escola pública de Santa Maria, os alunos se espantaram: ao perguntarem sobre “profissões de sucesso”, um chatbot mencionava apenas carreiras urbanas. Ninguém falava dos agricultores, dos artesãos… das profissões dos seus pais. A turma, então, decidiu investigar os dados usados para treinar o sistema. No fim, criaram um pequeno guia: “como fazer perguntas que desarmam os preconceitos das máquinas”.

Esses espaços ajudam os alunos a entender que as IAs não são neutras: foram treinadas a partir de visões específicas e carregam preconceitos. Ganhar repertório para questionar ativamente essas respostas é o primeiro passo para usar a tecnologia com autonomia, e não submissão.

Mas a autonomia também se cultiva no corpo, na emoção, no tempo. Por isso, vale resgatar rituais analógicos: projetos de longa duração, cadernos escritos à mão, rodas de conversa e escuta verdadeira. Não como oposição à tecnologia, mas como contrapeso. Quantas famílias gaúchas já substituíram o ritual do chimarrão coletivo pela consulta solitária ao feed do Instagram? Quantos adolescentes hoje se sentem mais à vontade com emojis do que com abraços?

A atenção é a nova moeda. E como toda moeda, pode ser desperdiçada ou investida. Quando um professor insiste numa pergunta difícil e sustenta o silêncio antes da resposta, ele está ensinando algo maior do que o conteúdo: está mostrando que algumas verdades só nascem no tempo certo.

Fora da escola, a parceria com as famílias é essencial. Pais e responsáveis podem criar espaços sem telas em casa, conversar com honestidade sobre os usos da tecnologia e demonstrar, com o exemplo, que o tempo compartilhado vale mais do que qualquer notificação.