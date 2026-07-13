Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Arrumação digital
Análise

Projetos de IA não começam pela IA, começam pela organização dos dados

Antes de contratar ferramentas, empresas precisam saber onde estão suas informações e qual problema querem resolver

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS