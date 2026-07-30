Fórum E-Commerce Brasil 2026 mostra que suas próximas compras serão feitas por agentes

Rafael Martins

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CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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