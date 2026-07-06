FGV e Insper levam método e rede de contatos a startups

Empreendedores ligados à FGV Ventures, aceleradora da FGV EAESP voltada a startups em estágio inicial. FGV / Divulgação

Toda startup começa com uma aposta. Alguém enxerga um problema, imagina uma solução e decide transformar isso em negócio. A ideia pode ser boa, o fundador pode ser talentoso e o mercado pode parecer promissor. Mas entre imaginar uma empresa e construir uma empresa existe um caminho cheio de testes, clientes, erros, ajustes e decisões difíceis.

É por isso que programas de aceleração, prêmios e laboratórios empreendedores são tão importantes. Eles ajudam startups a sair do improviso e entrar em uma rotina mais organizada de aprendizado. Não fazem milagre, nem substituem o empreendedor. Mas oferecem método, mentoria, rede de contatos e uma régua externa para medir se o negócio está avançando de verdade.

A FGV Ventures, aceleradora da FGV EAESP, é um exemplo claro desse movimento. A instituição está com inscrições abertas para o Batch 21 , voltado a startups em estágio inicial que já tenham produto ou serviço funcional. Segundo o material divulgado, o programa dura quatro meses, oferece direcionamento estratégico, treinamentos, acesso a parceiros e apoio ao crescimento dos negócios.

O modelo também chama atenção por outro motivo: a FGV Ventures informa que não cobra taxa nem exige participação societária das startups. Para quem está começando, isso faz diferença. Muitos empreendedores ainda têm pouco caixa, pouca estrutura e muitas dúvidas. Ter acesso a orientação qualificada sem abrir mão de parte da empresa pode ser um incentivo importante.

O Insper entra nessa conversa por outro caminho. A instituição abriu inscrições para a 8ª edição do Prêmio Duda Ermírio de Moraes, Empreendedorismo que Transforma, realizado em parceria com a família de José Eduardo Ermírio de Moraes. A iniciativa vai distribuir R$ 250 mil em prêmios para empreendedores e startups de impacto em todo o Brasil.

O prêmio tem duas categorias. A principal é aberta a startups de todo o país com receita mínima de R$ 30 mil por mês, e o vencedor receberá R$ 200 mil. A outra categoria é voltada a startups do ecossistema Insper, indicadas pelo Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, com prêmio de R$ 50 mil.

Mais do que o dinheiro, o ponto interessante é o Laboratório de Empreendedorismo. Os finalistas participarão de uma imersão de três dias com especialistas do Insper para acelerar o desenvolvimento dos negócios. É uma forma de dar visibilidade, mas também de oferecer formação, crítica e orientação prática.

FGV e Insper mostram, cada uma a seu modo, uma lição simples: startup não cresce só com inspiração. Cresce com método, cliente, execução, rede e capacidade de aprender rápido. A ideia é importante, claro. Mas ideia sem validação vira desejo. Ideia com acompanhamento, teste e disciplina tem mais chance de virar empresa.

O Brasil precisa desse tipo de iniciativa porque empreender ainda é difícil, solitário e arriscado. Programas de aceleração e prêmios bem estruturados ajudam a aproximar fundadores de professores, mentores, investidores e especialistas. Também obrigam o empreendedor a organizar melhor sua proposta, seus números e sua ambição.