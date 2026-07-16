A OpenAI criou um controle remoto físico para agentes de IA

Novo teclado Codex Micro permite supervisionar tarefas de agentes digitais usando teclas programáveis com luzes indicativas. OpenAI / Reprodução

A OpenAI lançou um produto curioso. Não é um novo modelo de inteligência artificial, nem uma máquina capaz de escrever código sozinha. É um pequeno teclado de US$ 230, criado com a Work Louder, para controlar agentes do Codex.

O Codex Micro tem teclas programáveis e luzes que mostram o que cada agente está fazendo. Uma cor indica que a máquina está trabalhando. Outra avisa que ela terminou. É uma espécie de painel de controle para quem deseja comandar várias tarefas ao mesmo tempo.

Parece um brinquedo caro para programadores. Talvez seja. Mas o produto revela uma mudança maior no mercado de trabalho. A inteligência artificial está deixando de ser apenas uma caixa de texto que responde perguntas. Ela começa a funcionar como uma equipe digital que recebe ordens, executa projetos e espera supervisão.

Nesse cenário, o profissional não desaparece. Ele muda de função. Em vez de realizar cada etapa do trabalho, passa a distribuir tarefas, acompanhar resultados, corrigir erros e decidir o que pode ou não ser usado.

A promessa é sedutora. Uma pessoa poderia administrar vários agentes trabalhando ao mesmo tempo. O problema é que luzes coloridas não eliminam falhas, informações inventadas ou riscos de segurança. O painel pode aumentar a sensação de controle sem garantir controle de verdade.

Há também uma boa dose de fetiche tecnológico. Cobrar US$ 230 por atalhos físicos parece exagero. Mas empresas poderosas não vendem apenas produtos. Vendem símbolos, rituais e a sensação de pertencimento a um futuro que ainda está sendo construído.

Para as empresas brasileiras, a lição é simples. Não adianta comprar o teclado antes de organizar os dados, os processos e as responsabilidades. Antes de comandar 10 agentes digitais, muita organização ainda precisa aprender a explicar corretamente uma tarefa.