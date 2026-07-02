A nova função do WhatsApp mira um velho incômodo: dar o número a desconhecidos

Novo recurso permite conversar pelo WhatsApp sem expor o número de telefone; liberação dos nomes de usuário é gradual. prima91 / stock.adobe.com

Você já quis passar seu WhatsApp para alguém, mas não o seu número? Pois é. Esse pequeno constrangimento moderno diz muito sobre a internet que construímos. Durante anos, o WhatsApp tratou o telefone como crachá, chave de entrada e campainha da vida privada. Era prático. Também era invasivo.

Agora, a Meta começou a corrigir essa lógica. O WhatsApp passou a liberar a reserva de nomes de usuário, recurso que permitirá conversar com alguém sem mostrar, logo de cara, o número do telefone. Em um país onde o aplicativo virou escritório, balcão, grupo de família, agenda médica e confessionário digital, isso não é apenas uma nova função. É uma mudança de etiqueta social.

A corrida pelo melhor nome de usuário já começou. E, como em toda corrida digital, quem deixar para depois pode descobrir que o nome óbvio já foi levado por alguém mais rápido. Para tentar reservar o seu, atualize o WhatsApp, abra o aplicativo, vá em Configurações, depois em Conta e toque em Nome de usuário.

Em algumas contas, a opção também pode aparecer na área do perfil, como Criar nome de usuário ou Reservar nome de usuário. Se a função ainda não apareceu para você, calma. A liberação é gradual. Mas vale checar logo. Com mais de 3 bilhões de pessoas usando o WhatsApp no mundo, os nomes simples, curtos e ligados a marcas pessoais devem sumir depressa.

É a velha lógica da internet: primeiro vem quem garante o arroba, depois vem quem reclama que chegou tarde. No Instagram, no X, no TikTok, no Telegram e no YouTube, ser encontrado por um nome já é normal. No WhatsApp, por muito tempo, a porta de entrada foi o dado mais sensível e permanente da sua vida digital: o telefone.

O detalhe mais interessante é que o WhatsApp não quer transformar o nome de usuário em uma nova porteira aberta para spam. Haverá uma chave opcional de nome de usuário. Na prática, ela funciona como uma espécie de senha extra. A pessoa precisará saber o seu nome de usuário exato e, se você ativar essa chave, também precisará desse código para conseguir mandar mensagem pela primeira vez.

Isso muda bastante a promessa do recurso. Sem essa chave, o nome de usuário poderia virar só mais uma forma de desconhecidos testarem combinações até incomodar alguém. Com ela, o usuário ganha uma camada a mais de controle. Não basta descobrir seu nome no WhatsApp. É preciso ter também uma autorização, ainda que indireta, para chegar até você.

Privacidade, no cotidiano, raramente começa com grandes discursos. Começa com botões pequenos, escolhas simples e o direito de não ser localizado por qualquer pessoa que encontrou seu telefone em algum canto. O WhatsApp está admitindo algo que os usuários já sabiam há anos: número de celular virou documento informal.

Ele está preso ao banco, ao Pix, ao trabalho, à escola, ao médico, ao entregador e ao grupo da família. Entregar esse número para qualquer contato eventual é uma extravagância de confiança. A tecnologia demorou, mas finalmente percebeu que intimidade não deveria ser condição para uma mensagem.

A mudança é simples, mas bem-vinda. Em vez de obrigar o usuário a escolher entre se expor ou não conversar, o WhatsApp passa a oferecer uma alternativa intermediária. Para um aplicativo tão presente na vida dos brasileiros, já é um avanço importante.