Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Privacidade
Análise

A nova função do WhatsApp mira um velho incômodo: dar o número a desconhecidos

A mudança promete facilitar contatos com desconhecidos, grupos e empresas sem transformar o número de celular em informação pública

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS