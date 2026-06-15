WWDC 2026: A Apple descobriu que design não basta

A estrela do WWDC 2026 foi a nova Siri. Apple / Divulgação

Na semana passada, a Apple realizou em Cupertino, na Califórnia, a Worldwide Developers Conference 2026, a WWDC, seu principal evento anual para apresentar as novidades que chegarão ao iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro. Tradicionalmente, a conferência serve para mostrar o futuro da tecnologia segundo a visão da empresa. Neste ano, porém, ela teve outro significado: foi uma tentativa de provar que a Apple continua relevante na corrida da inteligência artificial.

Os anúncios foram numerosos. A companhia apresentou o iOS 27, o macOS 27 Golden Gate, novas versões dos demais sistemas operacionais e uma profunda reformulação da Apple Intelligence. A principal novidade foi a Siri AI, uma versão completamente redesenhada da assistente virtual, agora mais conversacional, contextual e integrada aos aplicativos do ecossistema Apple. Também chegaram recursos de IA para Fotos, Safari, Mensagens, Mail e Atalhos, além de melhorias na interface Liquid Glass, apresentada no ano passado e agora refinada para aumentar a legibilidade.

Tudo isso é relevante. Mas talvez não seja a parte mais importante da história.

Durante quase três décadas, a Apple construiu uma vantagem competitiva rara. Enquanto seus concorrentes disputavam processadores, memória e especificações técnicas, ela apostava em algo mais simples: experiência. A empresa não inventou o MP3 player, não criou o smartphone e tampouco lançou o primeiro relógio inteligente. Seu talento sempre foi outro. Pegar tecnologias existentes e transformá-las em produtos tão intuitivos que pareciam mágicos.

Foi assim com o iPod. Foi assim com o iPhone. Foi assim com o Apple Watch.

A inteligência artificial mudou essa lógica.

A assistente ganhou capacidades mais sofisticadas e agora ocupa um papel central na estratégia da Apple. Apple / Divulgação

Nas revoluções anteriores, o diferencial estava na interface. O consumidor escolhia o produto mais bonito, mais simples e mais agradável de usar. Agora, o valor está cada vez mais concentrado na inteligência que opera nos bastidores. Quando alguém conversa com um assistente virtual, pede um resumo de um documento ou solicita a criação de um texto, pouco importa o formato do ícone. O que importa é a qualidade da resposta.

E é justamente aí que a Apple enfrenta seu maior desafio.

Enquanto OpenAI, Google e Microsoft passaram os últimos anos travando uma guerra por modelos mais avançados, a Apple seguiu fiel à sua estratégia tradicional de refinamento e integração. A WWDC mostrou uma empresa tentando acelerar o passo. Não por acaso, a estrela do evento foi a nova Siri. A assistente ganhou capacidades muito mais sofisticadas e passou a ocupar um papel central na estratégia da companhia.

Mas existe um detalhe revelador. Grande parte da arquitetura apresentada pela Apple depende de tecnologias desenvolvidas em parceria com o Google. Isso seria impensável alguns anos atrás. A empresa que sempre quis controlar cada camada da experiência agora reconhece que não conseguirá competir sozinha em todas as frentes.

Isso não significa que a Apple perdeu a corrida. Seria imprudente apostar contra uma companhia que já chegou atrasada em diversas revoluções tecnológicas e, ainda assim, terminou dominando mercados inteiros.

A questão é outra.

Pela primeira vez em muito tempo, a Apple não parece estar definindo o rumo da indústria. Ela parece estar respondendo ao rumo definido por outros.

Talvez essa seja a principal mensagem da WWDC 2026. Não foi uma conferência sobre sistemas operacionais. Não foi uma conferência sobre interfaces. Foi uma conferência sobre adaptação.

Porque a empresa que ensinou o mundo a valorizar design está descobrindo que, na era da inteligência artificial, design continua sendo essencial.