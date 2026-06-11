Web Summit Rio: A revolução da IA não começa na TI. Ela começa no RH

Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Trabalho em transformação
Opinião

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