Web Summit Rio: A revolução da IA não começa na TI. Ela começa no RH

Ao conversar com Renan, CEO da Factorial, ficou claro que talvez estejamos olhando para o lugar errado. Rafael Martins / Arquivo Pessoal

Existe uma tendência curiosa sempre que surge uma nova onda tecnológica. A atenção do mercado se volta imediatamente para as áreas de tecnologia, para os desenvolvedores, para os especialistas em dados e para as empresas que criam as ferramentas. Foi assim com a internet, com a computação em nuvem e com os smartphones — e agora acontece novamente com a inteligência artificial.

Mas, ao conversar com Renan, CEO da Factorial, durante o Web Summit Rio, ficou claro que talvez estejamos olhando para o lugar errado. A verdadeira transformação da IA dentro das empresas não começa quando uma ferramenta é criada. Ela começa quando as pessoas aprendem a utilizá-la. E quem lidera esse processo não é a TI. É o RH.

A observação parece contraintuitiva à primeira vista, mas faz cada vez mais sentido. Afinal, a inteligência artificial já deixou de ser uma discussão puramente tecnológica. O desafio não é mais saber se as empresas terão acesso às ferramentas — elas terão. O desafio passa a ser outro: como preparar milhares de profissionais para trabalhar em um ambiente onde novas tecnologias surgem em velocidade recorde, alteram processos, mudam funções e exigem aprendizado constante. Essa não é uma missão de infraestrutura. É uma missão de pessoas.

A própria trajetória da Factorial ajuda a entender essa mudança. A empresa nasceu há uma década para resolver um problema aparentemente simples: levar tecnologia de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas. Durante muitos anos, sistemas de RH sofisticados eram praticamente um privilégio das grandes corporações. Enquanto isso, empresas menores continuavam dependentes de planilhas, documentos físicos e processos fragmentados. A aposta da Factorial foi justamente democratizar esse acesso, permitindo que organizações de todos os portes pudessem digitalizar suas rotinas e ganhar eficiência.

O interessante é perceber que, ao longo dos últimos anos, o problema mudou de patamar. Se antes a discussão era digitalizar processos, agora a preocupação das empresas é muito mais estratégica. Automatizar tarefas já não basta. O foco está em entender como desenvolver talentos, identificar competências, construir planos de carreira e preparar equipes para um cenário de mudanças permanentes. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de gestão e passou a ser um instrumento para tomada de decisões sobre pessoas.

Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma espécie de acelerador. Não porque ela substitua o trabalho humano, mas porque elimina parte da burocracia que historicamente consumiu o tempo dos profissionais de RH. Durante décadas, muitos especialistas da área passaram mais tempo administrando documentos, folhas de pagamento e processos operacionais do que efetivamente desenvolvendo pessoas. É uma contradição curiosa. Muitos escolheram a profissão justamente para trabalhar com cultura organizacional, liderança e desenvolvimento humano, mas acabaram presos em atividades administrativas. A IA começa a mudar essa equação.

Ao assumir tarefas repetitivas, ela abre espaço para que o RH atue onde realmente gera valor. Isso ajuda a explicar por que tantas empresas passaram a substituir nomenclaturas tradicionais por áreas de cultura, pessoas e desenvolvimento organizacional. Não se trata apenas de uma mudança estética. É o reconhecimento de que o papel estratégico da área está crescendo enquanto a parte operacional tende a ser cada vez mais automatizada.

Mas existe uma dimensão ainda mais importante nessa discussão. A adoção da inteligência artificial depende muito menos da tecnologia do que da disposição das pessoas para mudar. E mudança quase sempre vem acompanhada de resistência. Quando um colaborador ouve falar em IA, dificilmente sua primeira reação é entusiasmo. Em muitos casos, a primeira pergunta é se seu emprego continuará existindo. A segunda é se suas habilidades ainda serão relevantes. A terceira é quanto tempo terá para aprender algo novo. Nenhuma dessas questões será respondida por um software.

É justamente aí que o RH assume protagonismo. Cabe à área construir programas de capacitação, criar trilhas de aprendizagem, desenvolver lideranças e ajudar os colaboradores a entender que a transformação tecnológica não precisa ser encarada como uma ameaça. O desafio passa a ser criar ambientes em que aprender continuamente deixe de ser uma atividade eventual e passe a fazer parte da rotina profissional.

Essa talvez seja a mudança mais profunda provocada pela inteligência artificial. Durante décadas, as empresas operaram com estruturas relativamente estáveis. Os cargos eram definidos, as competências necessárias permaneciam válidas por longos períodos e os ciclos de atualização aconteciam de forma lenta. Hoje, essa lógica está sendo desmontada. Novas funções surgem rapidamente, atividades desaparecem e responsabilidades são redistribuídas entre pessoas e máquinas. Em muitos casos, as empresas já sabem quais problemas precisam resolver, mas ainda não sabem exatamente quais cargos existirão para resolvê-los daqui a alguns anos.

Diante desse cenário, a principal vantagem competitiva deixa de ser o conhecimento acumulado e passa a ser a capacidade de adaptação. As organizações mais bem-sucedidas não serão necessariamente aquelas que adotarem primeiro as novas ferramentas. Serão aquelas que conseguirem ensinar suas equipes a aprender mais rápido. E essa é uma competência que não pertence à área de tecnologia. Pertence à gestão de pessoas.

Por isso, talvez a discussão sobre inteligência artificial esteja sendo conduzida de forma incompleta. Enquanto muitos executivos continuam debatendo plataformas, modelos e algoritmos, a verdadeira disputa acontece em outro lugar. Ela acontece na capacidade das empresas de preparar seus profissionais para uma realidade que muda todos os dias. A tecnologia continuará avançando em velocidade impressionante. A questão é saber se as pessoas conseguirão acompanhar esse ritmo.